Diputados ratificó el acuerdo Mercosur-UE: los puntos clave del pacto comercial

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tras reunir 203 votos afirmativos, 42 negativos y cuatro abstenciones en una sesión marcada por fracturas internas y respaldos cruzados, pacto al que el oficialismo defiende bajo el argumento de que permitirá “vender más y vender mejor” en un mercado de alto poder adquisitivo.La iniciativa fue incorporada al temario de extraordinarias tras la firma del 17 de enero en Asunción. Desde aquel día, el oficialismo se empeñó en conseguir el apoyo del PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas,Otros 38 diputados peronistas rechazaron el texto y advirtieron sobre sus efectos, mientras que las abstenciones y ausencias reflejaron las tensiones que atraviesan al principal bloque opositor frente a un acuerdo que lleva más de dos décadas de negociación.El tratado, de más de 5.000 páginas, abarca capítulos comerciales, políticos y de cooperación pero aún no puede entrar plenamente en vigor porque el Parlamento Europeo resolvió remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE para revisar su compatibilidad jurídica,Aunque la parte política quedó momentáneamente frenada, el Consejo Europeo recibió facultades para avanzar en aspectos económicos con los países que ratifiquen el texto,El acuerdo prevé la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no arancelarias y la armonización de normas en inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios.Si bien, desde Cancillería celebran una suba estimada en 76% de las exportaciones argentinas,Además, aunque el proyecto destaca mejoras para carne, pesca, miel, cítricos, legumbres, yerba, persisten alertas en segmentos como quesos, vinos y aceite de oliva, donde la competencia europea podría intensificarse en un contexto de altos costos internos y acceso que no necesariamente será automático ni lineal.