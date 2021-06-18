América Latina lanza su propio modelo de inteligencia artificial para disputar el terreno a las grandes plataformas

Un consorcio de universidades, centros de investigación y organismos públicos presentó Latam-GPT
, un modelo de inteligencia artificial entrenado específicamente con datos de América Latina. La iniciativa, coordinada desde Chile, se inscribe en un debate más amplio sobre soberanía tecnológica, infraestructura digital y el lugar de la región en la carrera global por la inteligencia artificial.
El proyecto, denominado Latam-GPT, es coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile y cuenta con la participación de instituciones académicas y científicas de distintos países latinoamericanos. Según explicaron sus referentes a El País
, el objetivo es construir un modelo que “entienda mejor” los modismos, contextos históricos, marcos normativos y realidades sociales de la región
A diferencia de herramientas comerciales como las desarrolladas por OpenAI o Google, Latam-GPT fue entrenado con grandes volúmenes de datos producidos en América Latina
, con especial foco en el español y el portugués regionales, así como en documentos públicos, legislación y producción académica local. La iniciativa busca, de esa forma, fortalecer la autonomía tecnológica de la región y reducir la dependencia de modelos extranjeros.
La inteligencia artificial generativa se convirtió en uno de los sectores más dinámicos de la economía digital. Sin embargo, el desarrollo de grandes modelos de lenguaje (LLM) exige recursos computacionales, financiamiento y capacidad técnica que suelen concentrarse en un puñado de empresas y países.
En ese contexto, la aparición de Latam-GPT tiene un valor más político que comercial. Según informó DW
, el proyecto se plantea como una infraestructura pública y colaborativa, que podría ser utilizada por gobiernos, universidades y empresas locales para desarrollar aplicaciones específicas: desde asistentes virtuales estatales hasta herramientas para el sistema educativo o el análisis de datos públicos.
La discusión de fondo no es solo tecnológica. También involucra cuestiones de gobernanza de datos, sesgos culturales y control de la información. Los modelos globales suelen entrenarse mayoritariamente con contenido producido en inglés y bajo marcos regulatorios ajenos a América Latina, lo que puede reproducir distorsiones o desconocer particularidades locales.