Kicillof: "A pesar de los palos en la rueda que nos pone el gobierno nacional, seguiremos trabajando para tener el mejor verano posible"

El gobernador Axel Kicillof encabezó la apertura formal del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026, que cuenta con más de 1700 sedes donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas y culturales para niños y adolescentes en edad escolar.Acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, el gobernador defendió un programa de larga data destinado a los jóvenes: “Este es un programa del Estado provincial que ofrece una solución totalmente gratuita para quienes no pueden pagar una colonia: los chicos y chicas pueden acceder a un espacio para divertirse, con contenidos culturales y deportivos, mientras sus padres continúan con sus actividades”.“Es el resultado de una inversión muy importante, que alcanza a los 135 municipios, para que todas las familias bonaerenses puedan también disfrutar del verano”, añadió el mandatario bonaerense.En ese marco, Kicillof defendió las políticas públicas para “apuntalar el turismo" y planteó que sin éstas "sería imposible ver una temporada como la que estamos viviendo en toda la provincia de Buenos Aires”.“Tenemos playas hermosas, sierras y lagunas para que todos los argentinos disfruten: a pesar de los palos en la rueda que nos pone el Gobierno nacional, junto a los intendentes vamos a seguir trabajando para tener el mejor verano posible”, sostuvo el gobernador.Del programa participan más de 223 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar. La iniciativa tiene como objetivo “garantizar el derecho a la educación, la alimentación y la recreación”.Cuenta con 1724 sedes en los 135 distritos bonaerenses, donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas, acuáticas y artísticas, de lunes a viernes y hasta el 30 de enero.