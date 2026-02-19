Paro general: con adhesión casi total del transporte, la CGT afirma que el "acatamiento es importantísimo"

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) alcanza un alto impacto desde las primeras hora de este jueves, y se extiende hasta este mediodía, debido a la adhesión casi total de los gremios del transporte.Según las primeras mediciones enmarcadas en la cantidad de sectores sindicales que adhirieron, de las cuatro huelgas generales que hubo contra la gestión de Milei, la de este jueves es la que mayor adhesión cosechó.El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, afirmó que la huelga nacional convocada por la central obrera registró un nivel de adhesión “importantísimo” y la interpretó como una señal contundente frente al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno.“El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó Sola, quien también encabeza el Sindicato del Seguro, en diálogo radial.El dirigente obrero remarcó que la decisión de los trabajadores reflejó un respaldo claro a las resoluciones adoptadas por las organizaciones sindicales y subrayó que la protesta comenzó a sentirse incluso antes del inicio formal de la jornada de paro.La jornada arrancó con algunos focos de tensión por sectores de izquierda y piqueteros que se desmarcaron de la CGT -que llamó a un paro sin movilización- y decidieron salir a la calle. Los trabajadores despedidos de la planta de Fate cortan la Panamericana, mientras que otros grupos interrupen parcialmente los accesos a la Ciudad de Buenos Aires con bloqueos en el Puente Pueyrredón y en Puente La Noria. En todos los casos intervinienen fuerzas federales.La cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei había sido anticipada días atrás y fue ratificada este miércoles, cuando se confirmó que la reforma laboral será tratada en la Cámara baja. En este contexto, 13 gremios se sumaron a la medida de fuerza de la central obrera.