19.02.2026 / POLEMICA

"Hay plata": Milei se alinea más con Trump y envía fuerzas a Gaza metiendo a la Argentina en el conflicto

En su gira por Estados Unidos, el Presidente confirmó que Argentina enviará asistencia humanitaria a la Franja de Gaza en el marco del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump. El anuncio consolida el giro en política exterior y profundiza el alineamiento con Washington.




Desde Washington, donde Donald Trump inauguró el Consejo de Paz con la participación de 59 países, Javier Milei confirmó que Argentina enviará cascos blancos a Gaza como parte de la estrategia de reconstrucción liderada por Estados Unidos. El mandatario argentino participa como uno de los “miembros fundadores” de la Junta de Paz creada por el republicano, en una señal política de fuerte sintonía con la Casa Blanca.

El evento se realiza en el Instituto de Paz Donald J. Trump y tiene como objetivo inmediato coordinar la reconstrucción de Gaza bajo los lineamientos estadounidenses. Milei se sienta junto al primer ministro húngaro Viktor Orban y desde allí reivindica lo que denomina “la nueva Argentina” en materia de política exterior.

En su exposición, el jefe de Estado sostiene que el país adoptó una “posición clara” en el escenario internacional, basada en una defensa “inclaudicable” del “derecho a la vida, la libertad, la propiedad y sus instituciones derivadas”. Entre esos principios incluye la libertad de expresión y remarca el alineamiento con las potencias occidentales.

La confirmación del envío de cascos blancos marca un involucramiento directo en un conflicto de alta sensibilidad geopolítica. Mientras el Gobierno busca consolidar respaldo internacional y fortalecer vínculos con Washington, la decisión abre interrogantes sobre el alcance de la participación argentina y sus implicancias diplomáticas en la región.

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Más de 300 millones de trabajadores y campesinos paralizan India contra las reformas laborales, las privatizaciones y el ajuste de Modi

3

Cancillería adjudicó $114 millones a empresa de la esposa de Sturzenegger por clases de inglés

4

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

5

Desde que gobierna Milei, el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados acumula pérdidas millonarias

Más notas de este tema

Trump se atribuye el triunfo de Milei y lo exhibe como aliado en la Junta de Paz

19/02/2026 - POLEMICA

Trump se atribuye el triunfo de Milei y lo exhibe como aliado en la Junta de Paz

Fate, muestra del modelo Milei: en un mes, tres empresas gigantes en crisis y están en riesgo casi 2 mil empleos

19/02/2026 - Economía libertaria

Fate, muestra del modelo Milei: en un mes, tres empresas gigantes en crisis y están en riesgo casi 2 mil empleos

Paro general: con adhesión casi total del transporte, la CGT afirma que el "acatamiento es importantísimo"

19/02/2026 - Paro contra la reforma laboral

Paro general: con adhesión casi total del transporte, la CGT afirma que el "acatamiento es importantísimo"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.