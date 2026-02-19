"Hay plata": Milei se alinea más con Trump y envía fuerzas a Gaza metiendo a la Argentina en el conflicto

El evento se realiza en el Instituto de Paz Donald J. Trump y tiene como objetivo inmediato coordinar la reconstrucción de Gaza bajo los lineamientos estadounidenses. Milei se sienta junto al primer ministro húngaro Viktor Orban y desde allí reivindica lo que denomina “la nueva Argentina” en materia de política exterior.

En su exposición, el jefe de Estado sostiene que el país adoptó una “posición clara” en el escenario internacional, basada en una defensa “inclaudicable” del “derecho a la vida, la libertad, la propiedad y sus instituciones derivadas”. Entre esos principios incluye la libertad de expresión y remarca el alineamiento con las potencias occidentales.La confirmación del envío de cascos blancos marca un involucramiento directo en un conflicto de alta sensibilidad geopolítica. Mientras el Gobierno busca consolidar respaldo internacional y fortalecer vínculos con Washington, la decisión abre interrogantes sobre el alcance de la participación argentina y sus implicancias diplomáticas en la región.