Fate, muestra del modelo Milei: en un mes, tres empresas gigantes en crisis y están en riesgo casi 2 mil empleos

Lo sucedido con la firma de o es un caso único: en los primeros 30 días de 2026, Tres Arroyos, la principal empresa de la textil TN Platex y Lácteos Verónica entraron en crisis y corren riesgo casi 2 mil puestos de trabajo registrado. Con Milei, se perdieron casi 22 mil empresas y 300 mil trabajadores formales

Fin.  Javier Milei (@JMilei) February 18, 2026

Este miércoles la empresa de neumáticosanunció su cierre definitivo y el despido de más de 900 empleados, hecho que el gobierno deintentó disfrazar de "conspiración" en su contra para perjudicar la votación de la reforma laboral, pero, una vez más, la idea craneada por la cúpula libertaria se choca con los datos de la realidad.La empresa fabricante nacional fabricante de neumáticos comunició su cierre definitivo este miércoles por la mañana, lo que implica el despido de sus más de 900 empleados. Horas después, y cuando ya había actuado de oficio el gobierno bonaerense, el Ministerio de Capital Humano nacional declaró la conciliación obligatoria por 15 días, frenando temporalmente la decisión de la empresa.“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”, se sostiene en el comunicado de Fate. Por su parte, Capital Humano señaló que con la conciliación la empresa deberá revertir su decisión de cerrar.En ese contexto, en el ecosistema digital libertario, habitado fundamentalmente por cuentas falsas o no identificadas - es decir, trolls -, dispararon la idea de que el cierre de Fate se debía a una conspiración de lo que Milei llama "Círculo rojo de empresaurios", en este caso encarnado en, quien habría decidido cerrar enojado por la "pérdida de privilegios".Luego, fue el propio presidente Milei el que formalizó la teoría "conspiranoica", sin sustento en datos más que el hecho de que este jueves se vota la reforma laboral en Diputados o narrativas acerca del pasado de Madanes Quintanilla.Sin embargo, la crisis de Fate comenzó en 2019, cuando gobernaba Mauricio Macri con políticas similares a las de Milei y la ola de despidos masivos en la firma se profundizó con la administración libertaria y la apertura indiscriminada de importaciones, principalmente desde China.Aunque el Gobierno nacional se pelee con los datos y apunte contra un empresario particular como Madanes Quintanilla, cuando se recorren los sectores productivos, se analiza que todos caen en producción y ventas (menos agro, petróleo, minería y servicios financieros, en general) y se observa lo que sucede en el universo de las fábricas en crisis solamente en los poco más de 40 días que van de 2026, se cae la narrativa libertaria.Días antes del anuncio de Fate, se conoció que., empresa de, el grupo textil más importante del país, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.TNPlatex es una empresa familiar fundada por Agop Karagozian, que heredaron sus hijos Teddy, Aldo y Dino. Teddy Karagozian es su actual presidente y desde diciembre de 2022, el CEO es su hijo Tomi.En los últimos meses reorganizaron todo ante una crisis que, al igual que con el caso de Fate, nació con el macrismo, encontró una mejor situación con el Frente de Todos, pero que volvió al peor lugar con Milei. Hilado S.A. tiene fábricas en Monte Caseros, Corrientes, La Rioja, Catamarca y Tucumán.Con Milei, TN Platex anunció en noviembre que dejaba de fabricar ropa deportiva sin costura y ropa interior en su planta de Monte Caseros en Corrientes. Esto significó 20 puestos de trabajo perdidos y 16 empleados reubicados en otros sectores como telares e hilanderías. En marzo de 2025, ya había tenido que despedir 300 personas.Hace menos de un mes, decidió cerrar su planta Hilado de Los Gutiérrez de Tucumán y despedir a 190 trabajadores. En menos de 8 meses, cerró dos plantas en Tucumán, la anterior fue la planta de Las Piedritas en la que trabajaban 100 trabajadores. Así, sólo entre mayo de 2025 y enero de 2026, TN Platex tuvo que echar a 290 empleados en Tucumán.Antes de fin de año, también cerró una planta de La Rioja que confeccionaba ropa deportiva y despidió a 50 empleados fijos y no renovó 12 contratos.Ahora, la crisis pega fuerte en Hilado S.A., que cuenta con las hilanderías de La Rioja y Monte Caseros; una administración corporativa en Tucumán y la fábrica de medias Ciudadela de Corrientes: 800 trabajadores echados o en riesgo, según contabilizó un artículo de BAE Negocios.La Fundación Pro Tejer enumeró algunas razones que llevaron a la crisis del sector textil: "El aluvión de ropa importada, en su mayoría usada; la alta carga impositiva que hace que un 50% de una prenda sean sólo impuestos; el costo financiero, Argentina tiene una de las tasas de interés reales más altas del mundo tanto para financiar el consumo como para la producción; los altísimos alquileres de los shoppings que cuestan 4 veces más caros que en Estados Unidos; los altos costos logísticos que hacen que salga más caro enviar un camión de Catamarca a Buenos Aires que traer un contenedor de China al puerto de Buenos Aires y el tipo de cambio apreciado que abarata las importaciones y encarece la producción local".Otro caso testigo de que Fate no es una conspiración es el de. Para colmo, su dueño es Joaquín de Grazia, empresario que salió públicamente a defender la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, pero ahora está en offsiide por el ingreso de pollos de Brasil y con sus empleados en riesgo de quedar en la calle.La empresa de de Grazia enfrentó dificultades para para pagar salarios a fines de 2025, pero el conflicto se controló en enero cuando se normalizaron los pagos. Así y todo el empresario defendió públicamente las políticas de Milei.Pero no sólo el ingreso indiscriminado de pollos brasileños afecta a la firma, sino que también sufrió el cierre de exportaciones de carne avícola al mercado europeo a raíz de las restricciones sanitarias por el rebrote de la gripe aviar.El otro caso que alarma a la producción avícola es Cresta Roja, empresa que viene mal desde hace más de una década. Hace tiempo fue absorbida por Tres Arroyos y luego pasó a la familia Peña de La Anónima, muy cercana a Macri, pero en 2024 hubo nuevos despidos de su planta de Esteban Echeverría y ahora hablan de cerrarla.En el sector prevén, según un informe de la consultora String-Agro que recogió LPO, que en marzo podrían ser despedidos más de 450 trabajadores entre los frigoríficos de Cresta Roja y Granja Tres Arroyos y si las exportaciones no se reabren en abril, pueden quebrar.La industria aviar llegó a emplear cerca de 1.500 trabajadores. Hoy el número ronda los 700. En los últimos meses hubo unos 160 despidos y 300 trabajadores adhirieron al retiro voluntario, pero aún la empresa no pagó un peso de la indemnización pactada.El tercer caso testigo, también de febrero de este año, es decir hace días, es el de, que atraviesa una crisis que tiene paralizada su producción. Hay 700 trabajadores afectados entre sus plantas de Lehmann, Classon y Suardi.La semana pasada, trabajadores y la comunidad se movilizaron en Santa Fe ante la falta de respuestas de la empresa. "En las buenas épocas procesábamos 600 mil litros diarios, hoy no entra nada", señalan los trabajadores.La protesta contó con la participación de empleados y sus familiares, y fue acompañada por la conducción de ATILRA seccional Rafaela. El secretario general del gremio, Domingo Possetto, explicó que el objetivo fue “visibilizar y sensibilizar la situación” ante la comunidad y el arco político.Según detalló Possetto, la empresa arrastra dificultades desde hace años y durante 2024 perdió volumen de producción propia y de tambos que le entregaban materia prima. A comienzos de 2025, la situación se agravó con la falta de entregadores de leche, lo que derivó en la paralización de la actividad.El gremialista recordó que el año pasado ya se había producido un paro de aproximadamente quince días ante la falta de trabajo y el incumplimiento en el pago de salarios. En esa instancia, indicó, intervino el Ministerio de Trabajo y se alcanzó un acuerdo transitorio para sostener la producción mediante leche “a fasón” o provista por terceros, junto con el pago de una suma semanal a los empleados.Ese entendimiento se extendió hasta fines de 2024, pero finalizó el 8 de enero de este año. Desde entonces, en la planta de Lehmann prácticamente no hay tareas para realizar. Possetto destacó que la fábrica cuenta con equipamiento de primer nivel y que en su momento llegó a procesar hasta 700.000 litros diarios de leche. “Las máquinas están en condiciones y los compañeros están dispuestos a trabajar”, subrayó.En los primeros 2 años de la gestión de Milei, cerraron casi 22 mil empresas, lo que afectó a 290 mil puestos de trabajo, principalmente en los rubros de industria y construcción.