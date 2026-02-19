19.02.2026 / POLEMICA

Trump se atribuye el triunfo de Milei y lo exhibe como aliado en la Junta de Paz


En Washington, el exmandatario estadounidense aseguró que el libertario ganó las legislativas “gracias” a su respaldo. Milei participa de la primera sesión del foro que impulsa la Casa Blanca para la reconstrucción de Gaza y refuerza su alineamiento internacional.




Durante su participación en la apertura de la Junta de Paz en Washington, Donald Trump afirmó que Javier Milei logró imponerse en las elecciones legislativas con su apoyo. “Milei estaba atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante”, sostuvo el republicano, en una declaración que no pasó inadvertida en la delegación argentina.

El Presidente argentino asiste como invitado especial a la primera sesión del foro multilateral que responde a la agenda geopolítica de la Casa Blanca y que tiene como eje inmediato la reconstrucción de Gaza. En ese marco, Milei fija la posición oficial de la Argentina ante representantes de 59 países, consolidando el giro en política exterior hacia un alineamiento explícito con Washington.

Las palabras de Trump refuerzan la imagen de sociedad política que ambos mandatarios exhiben desde la campaña libertaria. El republicano no solo elogió al jefe de Estado argentino sino que se adjudicó un rol determinante en su desempeño electoral, en un gesto que busca capitalizar la sintonía ideológica entre ambos.

La escena en Washington vuelve a mostrar a Milei como parte de un esquema internacional que prioriza la cercanía con Estados Unidos e Israel, mientras en el plano interno crecen las tensiones por la reforma laboral y el paro convocado por la CGT. El Presidente apuesta a consolidar respaldo externo en medio de un escenario doméstico atravesado por el ajuste.

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Más de 300 millones de trabajadores y campesinos paralizan India contra las reformas laborales, las privatizaciones y el ajuste de Modi

3

Cancillería adjudicó $114 millones a empresa de la esposa de Sturzenegger por clases de inglés

4

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

5

Desde que gobierna Milei, el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados acumula pérdidas millonarias

Más notas de este tema

"Hay plata": Milei se alinea más con Trump y envía fuerzas a Gaza metiendo a la Argentina en el conflicto

19/02/2026 - POLEMICA

"Hay plata": Milei se alinea más con Trump y envía fuerzas a Gaza metiendo a la Argentina en el conflicto

Fate, muestra del modelo Milei: en un mes, tres empresas gigantes en crisis y están en riesgo casi 2 mil empleos

19/02/2026 - Economía libertaria

Fate, muestra del modelo Milei: en un mes, tres empresas gigantes en crisis y están en riesgo casi 2 mil empleos

Paro general: con adhesión casi total del transporte, la CGT afirma que el "acatamiento es importantísimo"

19/02/2026 - Paro contra la reforma laboral

Paro general: con adhesión casi total del transporte, la CGT afirma que el "acatamiento es importantísimo"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.