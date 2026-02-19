Trump se atribuye el triunfo de Milei y lo exhibe como aliado en la Junta de Paz

Durante su participación en la apertura de la Junta de Paz en Washington, Donald Trump afirmó que Javier Milei logró imponerse en las elecciones legislativas con su apoyo. “Milei estaba atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante”, sostuvo el republicano, en una declaración que no pasó inadvertida en la delegación argentina.

Las palabras de Trump refuerzan la imagen de sociedad política que ambos mandatarios exhiben desde la campaña libertaria. El republicano no solo elogió al jefe de Estado argentino sino que se adjudicó un rol determinante en su desempeño electoral, en un gesto que busca capitalizar la sintonía ideológica entre ambos.La escena en Washington vuelve a mostrar a Milei como parte de un esquema internacional que prioriza la cercanía con Estados Unidos e Israel, mientras en el plano interno crecen las tensiones por la reforma laboral y el paro convocado por la CGT. El Presidente apuesta a consolidar respaldo externo en medio de un escenario doméstico atravesado por el ajuste.