19.02.2026 / GIRA

Milei aterrizó en Estados Unidos: cómo será su agenda internacional en paralelo a la intensa sesión en Diputados

El Presidente inició una nueva gira por Washington con una agenda concentrada en el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump. El viaje coincide con el debate clave de la reforma laboral en el Congreso




El presidente Javier Milei arribó a Washington para participar de la sesión inaugural del Consejo de Paz promovido por Donald Trump y así profundizar su alineamiento político con la Casa Blanca, en el marco de una visita exprés que marca su decimocuarto viaje a Estados Unidos desde que asumió y que se desarrolla en simultáneo con una jornada legislativa de alto voltaje en Diputados.

La actividad central será este jueves al mediodía, hora argentina, cuando asista al debut formal del organismo impulsado por el mandatario republicano, una iniciativa que busca disputar el rol de la ONU en conflictos internacionales como la guerra en Gaza. En la agenda oficial también figura una visita al Instituto de la Paz Donald J. Trump, ubicado frente al Departamento de Estado.

La comitiva que acompaña al jefe de Estado es reducida: el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Tras su participación en el encuentro internacional, el mandatario se trasladará a la Base Aérea Andrews, desde donde partirá por la noche rumbo a Buenos Aires, con arribo previsto para la mañana del viernes.

No será el único viaje previsto. Milei volverá a Estados Unidos el 7 de marzo para participar de una reunión de presidentes latinoamericanos convocada por Trump y, días después, asistirá a Argentina Week, una feria de inversiones que, según el embajador Alec Oxenford, será “el mayor road show de inversiones para el país del que se tenga registro reciente”.

En la Casa Rosada sostienen que esos encuentros representan una oportunidad para atraer capitales en sectores como minería, energía y tecnología, mientras el Gobierno busca mostrar respaldo internacional en medio de un escenario interno atravesado por debates legislativos y tensiones sindicales.

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Más de 300 millones de trabajadores y campesinos paralizan India contra las reformas laborales, las privatizaciones y el ajuste de Modi

3

Cancillería adjudicó $114 millones a empresa de la esposa de Sturzenegger por clases de inglés

4

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

5

Desde que gobierna Milei, el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados acumula pérdidas millonarias

Más notas de este tema

Insólito: Milei cantó Rock del gato en Mar del Plata con Fátima Florez

28/01/2026 - ROCKSTAR

Insólito: Milei cantó Rock del gato en Mar del Plata con Fátima Florez

Milei encabezará en Mar del Plata una nueva edición de la Derecha Fest

27/01/2026 - ENTRADA GRATUITA

Milei encabezará en Mar del Plata una nueva edición de la Derecha Fest

La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

26/01/2026 - EL ICG SE DESPLOMÓ

La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.