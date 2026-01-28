Milei aterrizó en Estados Unidos: cómo será su agenda internacional en paralelo a la intensa sesión en Diputados

El presidente Javier Milei arribó a Washington para participar de la sesión inaugural del Consejo de Paz promovido por Donald Trump y así profundizar su alineamiento político con la Casa Blanca, en el marco de una visita exprés que marca su decimocuarto viaje a Estados Unidos desde que asumió y que se desarrolla en simultáneo con una jornada legislativa de alto voltaje en Diputados.La actividad central será este jueves al mediodía, hora argentina, cuando asista al debut formal del organismo impulsado por el mandatario republicano, una iniciativa que busca disputar el rol de la ONU en conflictos internacionales como la guerra en Gaza. En la agenda oficial también figura una visita al Instituto de la Paz Donald J. Trump, ubicado frente al Departamento de Estado.La comitiva que acompaña al jefe de Estado es reducida: el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Tras su participación en el encuentro internacional, el mandatario se trasladará a la Base Aérea Andrews, desde donde partirá por la noche rumbo a Buenos Aires, con arribo previsto para la mañana del viernes.No será el único viaje previsto. Milei volverá a Estados Unidos el 7 de marzo para participar de una reunión de presidentes latinoamericanos convocada por Trump y, días después, asistirá a Argentina Week, una feria de inversiones que, según el embajador Alec Oxenford, será “el mayor road show de inversiones para el país del que se tenga registro reciente”.En la Casa Rosada sostienen que esos encuentros representan una oportunidad para atraer capitales en sectores como minería, energía y tecnología, mientras el Gobierno busca mostrar respaldo internacional en medio de un escenario interno atravesado por debates legislativos y tensiones sindicales.