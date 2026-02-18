Con el Congreso en ebullición y la CGT en la calle, el dólar oficial baja pero la tensión política late

El dólar oficial prolonga las bajas en la segunda rueda de una semana corta, marcada por el ruido político. El tipo de cambio mayorista opera a $1.394, con un retroceso de $2 luego de que el miércoles bajara 3,5%. De este modo, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, hoy ubicado en $1.594,36, llega al 14,4%, su punto más alto desde el 23 de julio.
En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación se ubica en $1.420, mientras que el promedio relevado por el BCRA entre bancos alcanza los $1.420,04. En el circuito informal, el dólar blue cotiza a $1.440, con una suba de $5, y el dólar cripto opera en $1.453,81. Entre los financieros, el MEP se vende a $1.408,51 y el contado con liquidación escala a $1.447,25. En el mercado de futuros, las posiciones más largas muestran incrementos: para marzo el mayorista se pacta en $1.442 y para agosto en $1.616.
“En una plaza que aún encuentra sobreoferta es que el dólar mayorista afloja hasta los $1.390 ya que a las liquidaciones de emisiones corporativas y provinciales en el exterior, se viene sumando una mayor apetito por ‘carry-trade’, un proceso presente entre los emergentes”, planteó el economista Gustavo Ber.
En paralelo, el Banco Central compra u$s80 millones en la última rueda tras los feriados y acumula u$s1.012 millones en lo que va del mes. La dinámica cambiaria se sostiene en un delicado equilibrio, con la acumulación de reservas como objetivo oficial y la tensión política como telón de fondo en un Congreso que debate reformas sensibles para el mundo del trabajo.