19.02.2026 / FINANZAS

Acciones rebotan en medio del paro pero el Riesgo País sigue arriba de los 500 y expone la fragilidad financiera


En una jornada atravesada por la votación de la reforma laboral y el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo, los activos locales operaron con señales cruzadas. Mientras el S&P Merval avanzó con fuerza tras el feriado largo de Carnaval, los bonos en dólares retrocedieron y el riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos básicos, reflejando la persistente desconfianza sobre el rumbo económico.





El Merval subió 3,2% luego de haber caído 3,3% en la rueda previa, en lo que operadores interpretaron como un reacomodamiento tras varios días sin actividad. Las acciones treparon hasta 5,6%, encabezadas por Banco Macro, Sociedad Comercial del Plata y Transportadora de Gas del Norte. La única baja relevante correspondió a Banco de Valores, que cedió 0,8%. También se destacó el salto de Celulosa Argentina, que llegó a dispararse 35% en medio de una investigación de la Comisión Nacional de Valores por presuntas operaciones fraudulentas vinculadas a su director.

En Wall Street, los ADRs mostraron mayoría de avances, con Banco Macro y Grupo Supervielle subiendo hasta 5,2%, seguidos por Grupo Financiero Galicia con 3,9%. Sin embargo, el repunte accionario contrastó con la debilidad de la deuda soberana: los bonos en dólares cayeron hasta 1,1%, liderados por el Bonar 2038 y el Bonar 2035.

El dato que sintetizó la tensión fue el riesgo país, que volvió a ubicarse levemente por encima de los 500 puntos básicos. La cifra marcó que, más allá de rebotes puntuales en acciones, el mercado siguió exigiendo una prima elevada para financiar a la Argentina. En medio de un debate laboral que profundizó la confrontación política y social, los inversores dejaron en claro que la estabilidad financiera aún no aparece consolidada.

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Más de 300 millones de trabajadores y campesinos paralizan India contra las reformas laborales, las privatizaciones y el ajuste de Modi

3

Cancillería adjudicó $114 millones a empresa de la esposa de Sturzenegger por clases de inglés

4

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

5

Desde que gobierna Milei, el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados acumula pérdidas millonarias

Más notas de este tema

Con el Congreso en ebullición y la CGT en la calle, el dólar oficial baja pero la tensión política late

19/02/2026 - FINANZAS

Con el Congreso en ebullición y la CGT en la calle, el dólar oficial baja pero la tensión política late

El dólar amagó con una suba pero se quedó sin fuerza y se extiende la pax cambiaria

18/02/2026 - FINANZAS

El dólar amagó con una suba pero se quedó sin fuerza y se extiende la pax cambiaria

Tension en los mercados: suben los bonos en dólares y caen las acciones mientras el Congreso define la reforma laboral

18/02/2026 - FINANZAS

Tension en los mercados: suben los bonos en dólares y caen las acciones mientras el Congreso define la reforma laboral

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.