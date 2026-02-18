Acciones rebotan en medio del paro pero el Riesgo País sigue arriba de los 500 y expone la fragilidad financiera

El Merval subió 3,2% luego de haber caído 3,3% en la rueda previa, en lo que operadores interpretaron como un reacomodamiento tras varios días sin actividad. Las acciones treparon hasta 5,6%, encabezadas por Banco Macro, Sociedad Comercial del Plata y Transportadora de Gas del Norte. La única baja relevante correspondió a Banco de Valores, que cedió 0,8%. También se destacó el salto de Celulosa Argentina, que llegó a dispararse 35% en medio de una investigación de la Comisión Nacional de Valores por presuntas operaciones fraudulentas vinculadas a su director.

En Wall Street, los ADRs mostraron mayoría de avances, con Banco Macro y Grupo Supervielle subiendo hasta 5,2%, seguidos por Grupo Financiero Galicia con 3,9%. Sin embargo, el repunte accionario contrastó con la debilidad de la deuda soberana: los bonos en dólares cayeron hasta 1,1%, liderados por el Bonar 2038 y el Bonar 2035.El dato que sintetizó la tensión fue el riesgo país, que volvió a ubicarse levemente por encima de los 500 puntos básicos. La cifra marcó que, más allá de rebotes puntuales en acciones, el mercado siguió exigiendo una prima elevada para financiar a la Argentina. En medio de un debate laboral que profundizó la confrontación política y social, los inversores dejaron en claro que la estabilidad financiera aún no aparece consolidada.