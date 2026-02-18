Acciones rebotan en medio del paro pero el Riesgo País sigue arriba de los 500 y expone la fragilidad financiera

En una jornada atravesada por la votación de la reforma laboral y el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo, los activos locales operaron con señales cruzadas. Mientras el S&P Merval avanzó con fuerza tras el feriado largo de Carnaval, los bonos en dólares retrocedieron y el riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos básicos, reflejando la persistente desconfianza sobre el rumbo económico.
