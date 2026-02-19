19.02.2026 / POLEMICA

Represión frente al congreso: la Policia tiró gases y camiones hidrantes mientras avanza con la reforma laboral

Mientras la Cámara de Diputados debate la reforma laboral impulsada por el oficialismo, la Policía reprimió a manifestantes de izquierda y organizaciones sociales que se movilizaron contra el proyecto. El operativo incluyó gases lacrimógenos, camiones hidrantes y un fuerte despliegue de fuerzas federales.




La tensión escaló frente al Congreso cuando un grupo de manifestantes avanzó sobre el vallado dispuesto en las inmediaciones del Palacio Legislativo. En ese marco, efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería formaron columnas de infantería para impedir el acercamiento a las rejas, mientras desde el Ministerio de Seguridad se ordenó activar el protocolo de dispersión con agua y gases.

Según informaron fuentes policiales, algunos manifestantes arrojaron botellas y palos contra los uniformados. La respuesta fue inmediata: chorros de agua a presión y lanzamiento de gases lacrimógenos para desarticular la protesta. También se observó el movimiento de efectivos motorizados reforzando la zona en un clima de creciente tensión.

En paralelo, se produjeron cuatro detenciones, entre ellas la de un menor que registraba un pedido de captura vigente. Los arrestos se concretaron en un control de la Policía de la Ciudad en la intersección de Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Desde la fuerza señalaron que los operativos son “aleatorios” y que buscan detectar “elementos que puedan ser utilizados para cometer delitos o agresiones durante la protesta”.

La represión se dio mientras el oficialismo intenta reunir los votos necesarios para avanzar con una reforma laboral cuestionada por amplios sectores sindicales y sociales. Afuera, la calle volvió a convertirse en escenario de resistencia frente a un proyecto que, según denuncian, implica un retroceso en derechos conquistados.

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

3

Cancillería adjudicó $114 millones a empresa de la esposa de Sturzenegger por clases de inglés

4

Más de 300 millones de trabajadores y campesinos paralizan India contra las reformas laborales, las privatizaciones y el ajuste de Modi

5

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

Más notas de este tema

Francos cobra millones en YPF mientras habla del ocio mientras se debate la reforma laboral

19/02/2026 - POLEMICA

Francos cobra millones en YPF mientras habla del ocio mientras se debate la reforma laboral

Trump se atribuye el triunfo de Milei y lo exhibe como aliado en la Junta de Paz

19/02/2026 - POLEMICA

Trump se atribuye el triunfo de Milei y lo exhibe como aliado en la Junta de Paz

"Hay plata": Milei se alinea más con Trump y envía fuerzas a Gaza metiendo a la Argentina en el conflicto

19/02/2026 - POLEMICA

"Hay plata": Milei se alinea más con Trump y envía fuerzas a Gaza metiendo a la Argentina en el conflicto

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.