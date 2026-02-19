Francos cobra millones en YPF mientras habla del ocio mientras se debate la reforma laboral

Según una nota de DiarioAR, Guillermo Francos integra el directorio en representación del Estado mientras ejercía como jefe de Gabinete, aunque sin cobrar honorarios por una norma no escrita que algunos gobiernos aplican por decoro. La situación cambió tras los movimientos internos del Ejecutivo: el vocero Manuel Adorni ocupó la silla principal por la “acción de oro” estatal y Francos permaneció como director titular, lo que habilitó el cobro de una remuneración que, medida en dólares, se mantiene en niveles inusuales para el mercado local.

En una entrevista concedida en Punta del Este, Francos describió su nueva etapa con frases que contrastan con el ingreso que percibe: “No es fácil el ocio después de tantos años de estrés en la política… A veces el día se hace largo, pero es cierto, se siente el alivio de andar suelto de equipaje”. Según fuentes que conocen el funcionamiento de la empresa, la carga de trabajo de los directores se limita a un par de horas cada dos semanas.