19.02.2026 / Informe

La confianza del consumidor bajó casi 5% en febrero, la mayor caída en seis meses

La confianza del consumidor registró en febrero su caída más pronunciada de los últimos seis meses, en un contexto atravesado por la crisis económica y una inflación que vuelve a presionar sobre el poder adquisitivo. Así lo refleja el último informe del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, que mostró un deterioro generalizado en las expectativas y en la evaluación de la situación actual.

De acuerdo con el relevamiento, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 44,38 puntos, lo que representa una caída mensual del 4,7% y un descenso interanual del 6,09%.

El informe señala que el subíndice de Expectativas Futuras cayó 5,75%, mientras que el indicador de Situación Personal registró la mayor contracción mensual (-7,62%). Esto sugiere que los hogares comenzaron a ajustar sus decisiones de gasto.

El deterioro del índice se observó en todo el país, con bajas más marcadas en los grandes centros urbanos. La mayor caída se registró en la Ciudad de Buenos Aires (-7,77%), seguida por el Gran Buenos Aires (-5,35%), mientras que el Interior mostró una contracción más moderada (-2,26%).

Por otro lado, el ICC mostró caídas tanto en hogares de ingresos altos como bajos, aunque el retroceso fue más fuerte en los sectores de mayor poder adquisitivo (-5,24%). Analistas interpretan este fenómeno como una señal de prudencia en decisiones de gasto más grandes, especialmente en bienes durables.

Justamente, el único componente que se mantuvo estable fue el indicador vinculado a la compra de bienes durables e inmuebles, que registró una variación mensual prácticamente nula (-0,02%) pero con mejora interanual cercana al 10%.

El relevamiento fue realizado entre el 2 y el 12 de febrero sobre una muestra nacional de 1000 casos por la consultora Poliarquía Consultores. El indicador funciona como un termómetro clave para medir el impacto social del programa económico, especialmente en una etapa donde el Gobierno apuesta a consolidar la desaceleración inflacionaria y recuperar la actividad.

