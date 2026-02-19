19.02.2026 / Crisis humanitaria

La ONU advierte que la ofensiva en Darfur presenta patrones de genocidio y agrava la guerra en Sudán

Expertos independientes vinculados a Naciones Unidas señalaron que el asedio a la ciudad de El Fasher exhibe características compatibles con genocidio. El conflicto entre el Ejército y las fuerzas paramilitares ya provocó millones de desplazados.


Un grupo de expertos asociados a la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la ofensiva en El Fasher, en la región occidental de Darfur, presenta “patrones consistentes con genocidio”. La alerta se produce en el marco de la guerra interna que atraviesa Sudán desde 2023.

El Fasher es la capital del estado de Darfur del Norte y uno de los últimos bastiones urbanos que no estaban bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), el grupo paramilitar que enfrenta al Ejército sudanés. Según los expertos, el asedio prolongado, el bloqueo de suministros básicos y los ataques sistemáticos contra población civil constituyen señales de extrema gravedad.

La guerra estalló tras la ruptura entre el jefe del Ejército, Abdel Fattah al-Burhan, y el líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo (conocido como Hemedti). Ambos habían compartido el poder tras el golpe militar de 2021 que interrumpió la transición democrática iniciada después de la caída de Omar al-Bashir en 2019.

Darfur ya fue escenario de crímenes masivos a comienzos de los años 2000, cuando milicias respaldadas por el gobierno fueron acusadas de asesinatos sistemáticos y limpieza étnica. En ese contexto, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el entonces presidente Bashir por genocidio y crímenes contra la humanidad.  
Los expertos de la ONU aclararon que la calificación formal de genocidio corresponde a instancias judiciales internacionales, pero subrayaron que los patrones actuales - violencia dirigida contra comunidades específicas, destrucción de infraestructura civil y bloqueo de ayuda humanitaria - requieren atención urgente de la comunidad internacional.  
La crisis humanitaria es una de las más graves del continente africano. Millones de personas han sido desplazadas dentro del país y hacia naciones vecinas, mientras el acceso a alimentos, agua y atención médica es cada vez más limitado.   La advertencia eleva la presión diplomática sobre las partes en conflicto y reabre el debate sobre la responsabilidad internacional frente a crímenes masivos en curso.

