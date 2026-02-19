Sin un plan de lucha a la vista, la CGT va a la Justicia tras la aprobación de la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo resolvió que, luego de que el oficialismo consiguiera el quorum y avanzara con la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el eje de su estrategia dejará de estar en la presión parlamentaria para concentrarse en una ofensiva judicial con la que intentará declarar inconstitucional una norma que, según advirtió, vulnera derechos adquiridos por los trabajadores.Desde la conducción cegetista sostienen que la vía legislativa quedó virtualmente agotada y que el escenario en el Senado no modifica sustancialmente la correlación de fuerzas, por lo que apuestan a replicar el camino que ya utilizaron frente a artículos del DNU y de la Ley Bases. “Acá no terminó nada. Esto recién empieza”, afirmó uno de sus cosecretarios generales al anticipar la presentación ante la Justicia.El intento de incidir sobre gobernadores y bloques dialoguistas no logró frenar el avance del proyecto. Provincias Unidas y legisladores alineados con mandatarios provinciales facilitaron el quorum, lo que terminó de disipar las expectativas sindicales. En ese contexto, la CGT optó por no anunciar un nuevo paro inmediato y concentrarse en el plano institucional.Sin embargo, hacia adentro crece la presión para endurecer la respuesta. El Frente Sindical para el Modelo Nacional (FreSU), donde confluyen la UOM, Aceiteros, las dos CTA, el sector camionero que responde a Pablo Moyano y La Fraternidad, impulsa un paro de 36 horas con movilización previa al tratamiento en el Senado y cuestiona la moderación del triunvirato. La propuesta será discutida en el próximo Consejo Directivo, en medio de una interna que se profundiza.Mientras tanto, algunos sectores del movimiento obrero ya proyectan el escenario político hacia 2027 ante la falta de interlocución con el Gobierno y la debilidad parlamentaria actual. En ese escenario, la disputa sindical combina tribunales, calle y una reconfiguración de la estrategia, bajo la premisa de judicializar la reforma laboral como primer paso de una confrontación que prevé extenderse.