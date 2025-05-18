Diego Flores: Sin industria el Conurbano no camina

Empezamos a estudiar el territorio y a tratar de entenderlo, por lo menos complejizar la mirada que teníamos nosotros mismos del territorio conurbano

el libro exigía una selección, una curaduría y además también una responsabilidad en esa curaduría

Estas experiencias nos sirvieron para pensar eso y deconstruir también un relato y un discurso en base a las imágenes del conurbano

El conurbano bonaerense crece alrededor de las industrias

eso rompe, no solo se está hablando mucho del tejido industrial, sino también del tejido social al interior del conurbano, donde todavía en muchos lugares, sobre todo en las periferias, la comunidad es indispensable para diferentes prácticas

Si tuviera que pensar en una variable o una problemática que atraviesa todo el conurbano es el transporte

el conurbano está en expansión

Porque ahí aparece siempre lo mismo que es echarle la culpa al conurbano: “che, que no se conurbanice la Argentina”. Bueno, pará, estuvo recibiendo migración de tu provincia