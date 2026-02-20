En el segundo año de gobierno de Milei, volvió a aumentar la corrupción en Argentina y subió de puesto en el ranking mundial

La Argentina libertaria registró un aumento de los casos de corrupción a lo largo de 2025, según indica el ranking mundial de transparencia elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional. En el segundo año de mandato de Javier Milei, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora la entidad con sede en Berlín (Alemania), precisa que nuestro país bajó del puesto 99 al 104, en un informe que clasifica 182 países del mundo.En ese puesto, la Argentina comparte el lugar con Belice y Ucrania, y está detrás de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. Dinamarca, Finlandia y Singapur encabezan el listado y Venezuela, Somalía y Sudán del Sur son considerados los países más corruptos del mundo. Con una calificación de 36 sobre 100 (donde 0 es “altamente corrupto” y 100 “muy transparente”), el puntaje del país viene bajando desde 2019, cuando ocupaba el lugar 66 sobre 180 países analizados.El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es la clasificación global de corrupción más utilizada en el mundo, ya que mide el grado de “corrupción percibida” por expertos y empresarios en el sector público de cada país. La puntuación de cada país es una combinación de al menos tres fuentes de datos extraídas de encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes. Estas fuentes de datos son recopiladas por diversas instituciones de prestigio, como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.Para Transparencia Internacional la corrupción “puede manifestarse de diversas formas, desde actos delictivos como el soborno, la extorsión y la malversación de fondos, hasta prácticas altamente cuestionables, pero a veces legales, como el nepotismo, el clientelismo y el favoritismo”.El promedio mundial cayó a un nuevo mínimo de 42, mientras que más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50. El informe indica que “la corrupción provoca hospitales con financiación insuficiente, defensas contra inundaciones sin construir y arruina las esperanzas y los sueños de los jóvenes”.