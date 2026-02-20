"Golpe a las castas": Sturzenegger festejó la Reforma Laboral en medio del escándalo por contratos de Cancillería con su esposa

El ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, a la que calificó como "el golpe más trascendental al sistema de las castas en décadas". En los últimos días, el funcionario estuvo involucrado en un escándalo luego de conocerse el contrato millonario de Cancillería con una institución que dirige su esposa, María Josefina Rouillet, para dar clases de inglés.
"La aprobación de la ley de modernización laboral esta madrugada es el golpe más trascendental al sistema de las castas en décadas", afirmó el ministro en su cuenta de X.
En ese sentido, el funcionario señaló: "Para entender los detalles de la ley sigo recomendando el documento del Consejo de Mayo que ya en Diciembre explicaba lo que se pretendía y repasa el articulado punto por punto".
Para finalizar, describió la media sanción como "un éxito contundente del presidente Javier Milei, pero sobre todo un éxito imprescindible para los millones de argentinos que vivieron excluidos del mercado de trabajo formal por tantos años. VLLC!".
Lo cierto es que el proyecto refleja no sólo la pérdida de derechos por parte de los trabajadores sino también un sin fin de beneficios a los empresarios y concesiones a los reclamos de la CGT, tales como conservar intactos los recursos de las obras sociales sindicales, sostener las cuotas solidarias y mantener a los empleadores como agentes de retención del pago de afiliación sindical.
Además, esta semana ingresó en la Cámara Criminal y Correccional Federal una denuncia penal contra Sturzenegger y otros funcionarios nacionales por la presunta omisión de publicación en el sitio oficial de la Oficina Anticorrupción (OA), tal como lo establece el Decreto 202/2017, en el marco de la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por parte de Cancillería argentina. La presentación fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio.
En el escrito judicial, los denunciantes requirieron además que se examine la actuación de María Josefina Rouillet
, esposa del ministro y directiva de la institución beneficiada con la adjudicación.