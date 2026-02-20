20.02.2026 / Política

"Golpe a las castas": Sturzenegger festejó la Reforma Laboral en medio del escándalo por contratos de Cancillería con su esposa

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado calificó a la iniciativa como "un éxito imprescindible para los millones de argentinos que vivieron excluidos del mercado de trabajo formal".