Villarruel defendió los aranceles de Trump a las importanciones y criticó a Milei: "Sin producción nacional no hay políticas de gobierno"

La vicepresidenta Victoria Villarruel defendió los aranceles a las importaciones de Donald Trump tras el fallo de la Corte de EEUU y criticó a Javier Milei en medio del conflicto de FATE, fábrica que debió cerrar a raíz del aluvión de neumáticos chinos.“La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos", indicó Villarruel a través de una publicación en su cuenta de X.En esa línea, sostuvo que "sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista". "Para Trump, primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina", remarcó, en un claro mensaje a la decisión de Milei de liberar completamente las importaciones en la Argentina."La apertura total y libre de las importaciones sólo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales", reafirmó.Y concluyó: "Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva, estamos hablando de nacionalismo o globalismo".La vicepresidenta -quien tiene diferencias con Milei y el triángulo de hierro- reiteró así su postura de defensa de la industria nacional en un contexto en el que las políticas económicas de su propio gobierno impactan de manera directa contra el sector, afectado en doble medida por la fuerte caída del consumo y de los salarios.El cuestionamiento de Villarruel al gobierno nacional llega también luego del cierre de la fábrica de neumáticos FATE, que dejó en la calle a más de 900 personas, producto de la caída en las ventas y del aumento de la importación de cubiertas de origen chino.La titular del Senado visitó la fábrica a mitad del año pasado, con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Industria. La recibió en la planta de Virreyes el dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla, con quien recorrió las instalaciones.Durante la recorrida, la vicepresidenta también fue repudiada por los trabajadores de FATE, quienes la recibieron con carteles de protesta. "Defensora de genocidas" y "Aumento de Salario" fueron algunos de los textos de las pancartas.Además, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, le entregó un texto con reclamos. En el escrito, presentaron quejas contra el modelo del gobierno nacional, pero también hacia la propia Villarruel: "En momentos en los que su gobierno ataca deliberadamente los puestos de trabajo en Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel visita la industria del neumático".