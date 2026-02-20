Luego de su aprobación en diputados, cuáles son los siguientes pasos para que la reforma laboral de Milei sea sancionada

Mientras el presidente Javier Milei canta canciones de Elvis Presley en Washington DC, Argentina enfrentaba este jueves una jornada crucial para su futuro con el debate y posterior aprobación en Diputados del proyecto oficialista para la Reforma Laboral. La votación en el recinto fue positiva para el Gobierno, pero ahora la iniciativa volvería a su Cámara de origen.La Reforma Laboral es el gran prix de Javier Milei, secundado por Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el resto de su Gabinete. El primer paso fue obtener la media sanción en el Senado, cosa que ocurrió la semana pasada, y este jueves le tocó el turno a Diputados, donde La Libertad Avanza consiguió otro triunfo legislativo. Pero el proyecto de "Modernización Laboral" que obtuvo la sanción en Diputados no será promulgada por Javier Milei, sino que vuelve al Senado para que sean ratificadas las modificaciones que se hicieron al texto que salió de la Cámara baja.En concreto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, informó que "se pasará a la firma el despacho que reproduce la media sanción, con la excepción de la eliminación del artículo 44", que es el referido a las licencias por enfermedad y fue eliminado. Bornoroni hizo la aclaración al inicio del plenario, así que el dictamen quedó conformado por 218 artículos, uno menos que el texto original. Se supone que las sesiones extraordinarias del Congreso durarán hasta el sábado 28 de febrero, un día antes de que inicie el período que marca la Constitución, el 1o de marzo.El objetivo del Gobierno sigue firme en cuanto a la aprobación de la Reforma Laboral antes del primer día de marzo. Mientras tanto, este jueves se vivieron momentos de tensión adentro y afuera del Congreso de la Nación: en la calle, Prefectura avanzaba sobre manifestantes que intentaban derribar vallas; en el recinto, los diputados le entregaban cadenas al titular de la Cámara, Martín Menem, como un acto de protesta simbólica al proyecto del Gobierno.