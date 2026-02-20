En medio del paro nacional, la represión y el debate en el Congreso Nacional, Milei cantó un tema de Elvis en EEUU

Mientras la Argentina está sumida en un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la Reforma Laboral que se debate en el Congreso, Javier Milei estuvo en Washington DC para participar de la primera reunión de la Junta por la Paz, el nuevo grupo liderado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se lo vio por demás distendido y hasta cantando una canción de Elvis.Como parte de los eventos de la inauguración, el libertario estuvo presente y hasta disertó en español, aunque no había traductor. Y en uno de los momentos más comentados en las redes sociales, se lo pudo ver cantando de forma payasesca "Burning Love", clásico de Elvis, ante las risas de los presentes.El contexto de sus risueña interpretación se da mientras el país se encuentra en el pico máximo de tensión social, con manifestaciones y represión policial, y la expectativa generalizada ante el posible avance del proyecto que promete dinamitar los derechos adquiridos. Al parecer, a Milei no lo inquieta demasiado lo que sucede a kilómetros de distancia de Estados Unidos.