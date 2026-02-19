Alarmante: Argentina lidera la lista de países más endeudados con el FMI a nivel global

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte en sus últimos registros que la Argentina se mantiene como el país más endeudado con el organismo a escala global. Dicha situación ubica a la nación en el centro de las presiones financieras que atraviesan a América Latina, en un contexto de tasas de interés elevadas y bajo crecimiento económico que dificultan el cumplimiento de los compromisos externos.

En diálogo con el portal de economía Bloomberg, el economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) Jonathan Fortun advirtió que el desafío regional no pasa por un problema generalizado de solvencia sino por una combinación de "costos financieros elevados, crecimiento moderado y una menor tolerancia del mercado a desvíos fiscales". En ese escenario, el servicio de la deuda absorbe una porción creciente de los ingresos públicos.Según Fortun, el reto no es solo el stock adeudado sino la administración de los flujos en un contexto de acceso limitado al mercado y necesidad de acumular reservas.A comienzos de febrero, trascendió que el Gobierno nacional habría cancelado intereses con el FMI mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de Estados Unidos por US$808 millones, en el marco del acuerdo de Facilidades Extendidas por US$20.000 millones firmado en abril del año pasado, algo que fue posteriormente negado por el ministro de Economía, Luis Caputo: "Falso. El país está simplemente pagando los intereses al FMI, que se pagan en DEGs. Si se pagaran en dólares, les transferiríamos directamente los dólares al Fondo. Como es en DEGs, hay que comprarlos", se defendió.El esquema se desarrolla bajo condiciones financieras más complejas a nivel internacional. Aun sin nuevas subas, las tasas globales se mantienen en niveles altos en términos reales, lo que encarece la refinanciación tanto externa como doméstica.El ranking regional muestra una marcada distancia entre la Argentina y el resto de los países: con un saldo pendiente de US$57.360 millones, supera ampliamente a Ecuador (US$9.891 millones) y a Costa Rica (US$2.459 millones).Más atrás aparecen Jamaica (US$1.222 millones), Honduras (US$645 millones), Surinam (US$591 millones) y Barbados (US$551 millones), mientras que Paraguay, El Salvador y Haití registran compromisos inferiores a los US$320 millones cada uno, según los datos actualizados para 2026.