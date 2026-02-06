Alarma en Mercado Libre: evacúan oficinas en Villa Celina por un paquete con cables y batería

El hallazgo se produjo cuando trabajadores del depósito encontraron una caja de cartón de aproximadamente 30 por 30 por 20 centímetros. En su interior había un celular, cables rojos y una batería similar a las que se utilizan en luces de emergencia. Ante la sospecha, dieron aviso inmediato al 911.

Tras la inspección, se constató que el paquete estaba listo para abrir y no contenía explosivos. En la causa interviene la fiscal Andrea Palín, titular de la UFI N.º 9 del Departamento Judicial de La Matanza, quien quedó a cargo de las actuaciones para determinar el origen del envío.La sede afectada pertenece a Mercado Libre y el operativo se desarrolló bajo el protocolo habitual para este tipo de situaciones, que incluye la evacuación preventiva del personal hasta descartar riesgos.