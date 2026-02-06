20.02.2026 / POLEMICA

Alarma en Mercado Libre: evacúan oficinas en Villa Celina por un paquete con cables y batería

Un paquete sospechoso desató momentos de tensión en un centro de distribución de Mercado Libre en Villa Celina. La intervención de la Policía Bonaerense activó el protocolo de explosivos y obligó a evacuar a los empleados, aunque finalmente se descartó la presencia de artefactos explosivos.




El hallazgo se produjo cuando trabajadores del depósito encontraron una caja de cartón de aproximadamente 30 por 30 por 20 centímetros. En su interior había un celular, cables rojos y una batería similar a las que se utilizan en luces de emergencia. Ante la sospecha, dieron aviso inmediato al 911.

Efectivos de la Dirección de Explosivos de la Policía Bonaerense intervinieron en el lugar y neutralizaron el objeto mediante el uso de un cañón disruptor. Los especialistas realizaron el levantamiento de evidencia para la elaboración de un informe técnico y la verificación de los componentes.

Tras la inspección, se constató que el paquete estaba listo para abrir y no contenía explosivos. En la causa interviene la fiscal Andrea Palín, titular de la UFI N.º 9 del Departamento Judicial de La Matanza, quien quedó a cargo de las actuaciones para determinar el origen del envío.

La sede afectada pertenece a Mercado Libre y el operativo se desarrolló bajo el protocolo habitual para este tipo de situaciones, que incluye la evacuación preventiva del personal hasta descartar riesgos.

