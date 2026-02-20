21.02.2026 / Municipios y gestión

Lanús avanza con obras del sendero seguro para dos escuelas del distrito

El gobierno de Lanús continúa con las obras sobre el nuevo sendero seguro que vinculará las calles Dr. Guillermo Gaebeler y Córdoba, entre los límites de las Escuelas de Educación Secundaria Técnica (EEST) N° 5 y la EES N° 8. Además, también continúan trabajos de puesta en valor del espacio deportivo de la primera.



Lanús Gobierno avanza con las obras sobre el nuevo sendero seguro que vinculará las calles Dr. Guillermo Gaebeler y Córdoba , entre los límites de las Escuelas de Educación Secundaria Técnica (EEST) N° 5 “John F. Kennedy” y la EES N° 8 “Cnel. Luis Piedrabuena”, con el objetivo de brindar mayor seguridad al entorno de ambas instituciones. Además, también continúan las obras para la puesta en valor del espacio deportivo de la Escuela Kennedy.

Los trabajos del sendero contribuirán a mejorar la accesibilidad de los integrantes de Seguridad Ciudadana, de los móviles y las ambulancias en la zona; se vinculará directamente con el nuevo Centro de Monitoreo, que contará con personal de vigilancia activo las 24 horas y optimizará el seguimiento de las cámaras de la ciudad; y tendrá nuevo mobiliario urbano, luminarias peatonales y una delimitación segura con los espacios deportivos.

En simultáneo, las tareas sobre el sitio deportivo de la EEST N° 5 contemplan la nivelación y demarcación de las canchas; nuevos arcos, iluminación, bancos de suplentes, una red de contención para las pelotas de fútbol y vegetación nativa.



Estas acciones forman parte de uno de los objetivos que asumió la gestión municipal de lograr una Lanús más segura para los ciudadanos y las ciudadanas.

