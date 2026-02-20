Ganarle a Vox provincia por provincia: cómo es la propuesta para unificar a la izquierda española

cómo evitar que la división del voto termine beneficiando a la alianza de derecha entre Vox y el Partido Popular.

En un escenario donde el Partido Popular y Vox coordinan estrategias y consolidan su base territorial, la discusión dejó de ser solo ideológica para volverse matemática.

Con el calendario electoral en el horizonte y un Congreso que podría volver a definirse por márgenes estrechos, la izquierda española reabrió un debate táctico que atraviesa al bloque progresista desde hace años:El detonante fue una intervención pública de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, quien. Su propuesta no apunta a una fusión ideológica de partidos, sino a una reorganización electoral que maximice la representación parlamentaria del espacio a la izquierda del PSOE.En términos concretos,. La iniciativa generó apoyos dentro de la llamada izquierda confederal, pero también un rechazo explícito de Podemos y críticas desde sectores que temen una dilución del perfil propio.El punto de partida es aritmético. El sistema electoral español, basado en circunscripciones provinciales y reparto por método D’Hondt, tiende a sobrerrepresentar a las fuerzas más votadas en distritos pequeños y penaliza la dispersión entre partidos ideológicamente cercanos.Las simulaciones publicadas por El País y eldiario.es muestran que, en distintos escenarios de intención de voto,En provincias medianas y pequeñas, como Castilla y León, Aragón o Murcia, la división entre candidaturas progresistas permite que Vox capture el último diputado en juego. Una lista unificada elevaría el cociente electoral y podría arrebatar ese asiento. Los cálculos difundidos estiman que la diferencia no sería marginal: en algunos escenarios, la unificación permitiría recuperar entre cuatro y siete escaños, una cifra decisiva en un Parlamento fragmentado.. En comunidades como Cataluña o el País Vasco, donde las fuerzas independentistas compiten con identidad consolidada, la lógica sería distinta. Pero en circunscripciones con tres, cuatro o cinco escaños, la matemática pesa más que la marca partidaria."Lo que yo propongo es tres o cuatro puntos programáticos en común de las izquierdas que después de un debate intenso de las cúpulas de los partidos nos presentemos con ciencia y con orden provincia a provincia", explicó Rufián en su presentación., sostuvo para explicar el objetivo de aglutinar a las izquierdas en candidaturas únicas que no dispersen el voto en las próximas elecciones generales. En ese esquema, la unidad no sería uniforme en todo el país, sino selectiva: alianzas en los distritos donde el rendimiento conjunto supere claramente al individual.. Dirigentes del partido advirtieron que una reorganización puramente aritmética podría reforzar al PSOE antes que fortalecer a la izquierda alternativa, y sostuvieron que la unidad no puede construirse solo desde los cálculos electorales. Desde ese espacio también señalaron que las tensiones con Sumar en la legislatura pasada aún no están saldadas y que cualquier acuerdo debería incluir definiciones programáticas y garantías de visibilidad política. Por su parte,, en un contexto en el que cada escaño puede resultar determinante para la formación de gobierno.Más allá de su viabilidad inmediata, el plan de Rufián reinstaló una pregunta incómoda para el bloque progresista español: cuánto cuesta competir divididos en un sistema que multiplica los efectos de la fragmentación.La batalla, en definitiva, no se plantea en abstracto sino circunscripción por circunscripción. Y allí, sostienen los impulsores del plan, cada punto porcentual puede traducirse en un escaño decisivo.