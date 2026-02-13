Congreso: Milei define un ambicioso paquete de reformas para el inicio de las sesiones ordinarias

El presidente Javier Milei espera avanzar con un paquete de reformas estructurales, luego de inaugurar el período ordinario en el Congreso de la Nación el próximo 1° de marzo. La agenda estará centrada en la consolidación de los proyectos aprobados en extraordinarias y en la reactivación de iniciativas que ya fueron discutidas pero cuya aplicación quedó limitada a la voluntad del Ejecutivo, como las vinculadas al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.Desde Casa Rosada, esperan llevar la primera semana a Diputados la Ley de Financiamiento Universitario junto con la modificación de la Ley de Glaciares, si el Senado les otorga media sanción en los próximos días. En el mismo orden de prioridad, ubican cambios sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.El Ejecutivo también proyecta la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y enviar al Congreso el tratado entre el Mercosur y Singapur, actualmente en la Secretaría de Legal y Técnica. A eso se suma la adhesión al denominado Consejo de Paz promovido por Donald Trump.De cara al discurso ante la Asamblea Legislativa, en el oficialismo sostienen que el mensaje buscará consolidar el rumbo reformista y fijar prioridades para el año parlamentario, en un escenario en que el Gobierno espera recolectar mayor respaldo a sus políticas tras los triunfos otorgados por las medias sanciones de la reforma laboral y los cambios en el Régimen Penal Juvenil.EL TEMARIO PREVISTOEntre las reformas estructurales figura la modificación del Código Penal, con endurecimiento de penas, incorporación de delitos digitales y nuevas herramientas contra el crimen organizado. Según extendieron fuentes oficiales a TN, no se prevén cambios en la figura de femicidio ni en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como lo había sugerido el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.La reforma tributaria aparece como un objetivo declarado, aunque sin estrategia definida para su tratamiento inmediato. En distintos despachos reconocen que podría dilatarse y que dependerá de un eventual pacto fiscal con gobernadores para coordinar una baja de impuestos.En carpeta también figuran una reforma política para eliminar las PASO y modificar el financiamiento partidario y la Boleta Única de Papel, además de una nueva Ley de Seguridad Nacional que redefina atribuciones entre Seguridad, Inteligencia y Defensa. En paralelo, el Gobierno mantiene en evaluación cambios a la Ley de Salud Mental para ampliar facultades judiciales en internaciones.