23.02.2026 / DECLARACIONES

Bullrich habló de la bomba en Gendarmería y aseveró que "no estuvo ligada a lo que sucedió en estos días"

Según información oficial, el atentado estaba dirigido al comandante mayor retirado Diego Gasparutti, quien fue director de la Escuela Superior de Gendarmería y se retiró de la fuerza meses antes de la llegada del explosivo.



La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que la bomba que detonó el pasado viernes en la Escuela Superior de Gendarmería "no estuvo ligado a lo que sucedió en estos días", en relación a los incidentes sucedidos en las inmediaciones del Congreso mientras se debatía el proyecto de ley de la reforma laboral. "La información que tengo, y que hablé con la ministra de Seguridad (Alejandra Monteoliva), es que no es algo ligado a lo que sucedió en estos días. La ministra será quien dé la información, pero no parece ligado a lo que sucedió en estos días", aseguró Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia durante este sábado.

Por otra parte, la senadora intentó transmitir calma por el atentado sucedido en el edificio de Gendarmería, donde hubo tres personas con heridas y quemaduras leves: "Uno puede quedarse tranquilo que no han llegado a tanto".

Según información oficial, el atentado estaba dirigido al comandante mayor retirado Diego Gasparutti, quien fue director de la Escuela Superior de Gendarmería y se retiró de la fuerza meses antes de la llegada del paquete a su nombre que contenía el explosivo. Durante el viernes, Gasparutti visitó su antigua unidad para llevarse algunas pertenencias y un compañero le comentó que hacía meses había una comanda guardada a su nombre. El comandante Morillo estaba a su lado en el momento de la apertura del paquete, por lo que también resultó herido al producirse la detonación.

Según información difundida por el Ministerio de Seguridad, el mecanismo de detonación fue similar al de una carta-bomba, en el que la rotura del envoltorio cierra el circuito y detona el artefacto. Los peritos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal Argentina trabajaron en el lugar para evacuar la zona y empezar el trabajo de pericias sobre la bomba. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación, delegó la pesquisa en la Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque hacia el exdirector de la Escuela Superior de la Gendarmería.

