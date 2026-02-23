23.02.2026 / LICITACIÓN

Sin planes de inversión a la obra pública, Caputo acelera la entrega de rutas a privados

El Ministerio de Economía formalizó una nueva licitación nacional e internacional para concesionar tramos clave de la red vial. La medida forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales y amplía el esquema de peajes sin subsidios.




El ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó este lunes con una nueva etapa del plan oficial para transferir a operadores privados la gestión de rutas nacionales. Lo hizo a través de la formalización del llamado a licitación pública nacional e internacional en el Boletín Oficial, para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones en distintos corredores estratégicos del país.

La convocatoria abarca tramos en las regiones Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, e incluye segmentos de las rutas 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de otros accesos actualmente bajo la órbita de Corredores Viales SA, empresa que el Gobierno busca privatizar.

El esquema prevé concesiones de obra pública por peaje, por lo que las firmas adjudicatarias deberán asumir la construcción, reparación, ampliación, mantenimiento y explotación de los corredores, junto con la prestación de servicios al usuario, bajo contratos cuyos pliegos y condiciones ya fueron aprobados y publicados en la plataforma oficial CONTRAT.AR.

La documentación podrá descargarse hasta el 4 de mayo y las ofertas se recibirán hasta el 18 de junio, mientras que el llamado será difundido durante siete días en el Boletín Oficial y el sitio del Ministerio y por tres días en el portal internacional DGMARKET, además de haberse dispuesto la conformación de una comisión evaluadora específica.

La decisión se suma a la reciente licitación de la Etapa II-B, que comprende más de 2.500 kilómetros en cinco provincias, y que según el propio Caputo apunta a un modelo “sin subsidios” para promover “más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”, en el marco del proyecto oficial para transferir a privados la operación y mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales.

