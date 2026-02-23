Carignano se defendió y salió a ratificar su posición en Diputados: "Lo volvería a hacer una y mil veces"

La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados dedicada a debatir la Ley de Modernización Laboral transcurrió en un fuerte clima de desorden y tensión. Uno de los sucesos más destacados y difundidos en las redes fue el momento en que la diputada nacional Florencia Carignano, de La Cámpora en Unión por la Patria, se acercó a la mesa central del recinto y comenzó a desconectar los cables de alimentación y de conexión a internet que utilizan los taquígrafos durante la sesión de este jueves. Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza, grabó la escena y le gritó: “Carignano ¿Qué haces? quedaste grabada pedazo de loca”. Mientras la oposición increpaba a Menem, desde el sector donde se sienta Unión por la Patria empezaron a aplaudir la situación, lo que evidenció la tensión entre bloques.Horas más tardes, la legisladora explicó su accionar. Al ser consultada sobre si se arrepentía del gesto, fue contundente: “¡Lo volvería a hacer! Porque mi rol ahí es defender a los laburantes, defender las leyes que hicieron grande este país, defender el futuro de todos”. Luego, la legisladora minimizó el hecho y señaló que el foco debía estar puesto en el contenido del debate y no en una anécdota técnica. “Lo volví a poner a los dos minutos”, agregó.Por otro lado, Carignano sostuvo que la viralización del momento fue utilizado para “desviar la discusión” sobre el fondo de la sesión. “La gente se escandaliza por estupideces cuando no se da cuenta que se están robando la vida. Lo que están haciendo es robándole los momentos libres, la dignidad”, sentenció.La diputada remarcó que la sesión comenzó sin que se hubieran alcanzado acuerdos en la reunión parlamentaria previa y acusó a la conducción de “violar el reglamento”. “No íbamos a permitir que una ley que rompe todos los derechos, arrasa con los derechos de todos los laburantes, de ustedes, periodistas, de todos, se aprobara de ese modo”, sostuvo. Además enfatizó las criticas sobre las diputadas oficialistas que se dedican a filmar y provocar durante los debates: : “Tenemos este tipo de gente enfrente, entonces vos no podés generar ninguna discusión porque te filman, no pueden hablar”.