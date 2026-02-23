Diputados: el bloque de Libertad Avanza pidió la expulsión de Florencia Carignano de la Cámara baja

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) solicitó este viernes la suspensión preventiva y la posterior expulsión de la diputada Florencia Carignano del Congreso de la Nación. La medida surge tras la difusión de imágenes donde la legisladora de Unión por la Patria desconecta equipos técnicos durante la última sesión legislativa. Además, buscan facultar al presidente de la Cámara baja para efectuar una denuncia penal contra la representante santafesina.La iniciativa cuenta con el respaldo de 14 legisladores libertarios, liderados por Gabriel Bornoroni, y el diputado Javier Sánchez Wrba, del PRO. El pedido formal apunta a sancionar lo que consideran un sabotaje contra el orden constitucional y los poderes públicos del Estado. Los denunciantes sostienen que la acción de Carignano buscó impedir el normal funcionamiento del organismo durante un debate clave en el recinto.El conflicto escaló luego de que Lilia Lemoine divulgara un video del momento exacto del incidente técnico en sus redes sociales. En ese instante, varios bloques opositores manifestaban su descontento por una votación a mano alzada referida a la labor parlamentaria. La maniobra de la exdirectora de Migraciones quedó registrada por sus pares oficialistas, quienes calificaron el hecho como un ataque a la democracia.A través de un comunicado oficial, el espacio oficialista sentenció que la actitud de la diputada fue contraria al espíritu democrático. "La diputada kirchnerista Florencia Carignano realizó actos de sabotaje ilegales", afirma el texto difundido por el bloque de LLA este mediodía. La expulsión se funda en el "desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones" de la implicada.La cúpula libertaria instó al resto de las fuerzas políticas a acompañar esta sanción ejemplificadora dentro del Palacio Legislativo. "Llamamos a todos los bloques a acompañar esta iniciativa", concluye el mensaje oficialista. El clima de tensión en Diputados fue alto tras la aprobación de reformas estructurales promovidas por el Poder Ejecutivo.