La CGT acusó de entreguistas a gobernadores peronistas que apoyaron la reforma laboral

El miembro del triunvirato de la CGT Octavio Argüello responsabilizó a un cúmulo de gobernadores peronistas por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso el pasado jueves, al deslizar que "facilitaron a sus diputados y senadores para que se vote la ley". "Hemos hablado con los gobernadores. Primero, tomaron cierto compromiso. La segunda vez ya no nos atendieron más”, denunció el sindicalista.El dirigente camionero señaló de manera directa a Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). “Nosotros pedimos una reunión, iba a haber una reunión en un lugar y al final no se reunieron y no nos escucharon. Yo pedí personalmente una reunión con Sáenz en Salta, y tampoco nos quiso recibir”, cruzó.Argüello cuestionó además a los mandatarios que reivindican su identidad peronista: “No tienen que nombrarlo más a Perón, no puede ser así. Eso es un fraude, a mí lo que me duele es el fraude. Hay que ser respetuoso. Si uno llega por un espacio no puede hacer esto, no puede entregar de la forma que se han entregado”.Las críticas se extendieron al Partido Justicialista por la falta de reacción frente al proyecto oficial: “Nosotros venimos planteándole al peronismo que se tiene que ordenar, que se tiene que dejar de pelear por cosas que no le importan a la sociedad", sostuvo, mientras distintos sectores consideran que su intervención para detener el proyecto en Diputados terminó siendo insuficiente.En ese contexto, destacó el respaldo del gobernador bonaerense y reclamó mayor acción parlamentaria: "Hemos tenido el acompañamiento del compañero Axel, después no hay mucho más”. Además, señaló que "hay silencio", porque "los senadores no integraron la Comisión de Trabajo, no presentaron ningún proyecto alternativo".