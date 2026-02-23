23.02.2026 / ECONOMÍA

Las prepagas vuelven a dispararse y aumentan hasta un 3,2% en marzo: la lista de las empresas que suben su arancel

Las principales empresas de medicina privada ya informaron a sus afiliados los nuevos valores. En la mayoría de los casos el ajuste se ubica en torno al 2,9%, aunque algunas firmas aplicarán incrementos mayores y actualizarán copagos.



Las empresas de medicina prepaga comenzaron a comunicar los aumentos que aplicarán en las cuotas correspondientes a marzo. Según los valores informados ante la Superintendencia de Servicios de Salud, las subas llegan hasta 3,2%, por encima del 2,9% de inflación que el INDEC registró en enero. En términos interanuales, las cuotas de la medicina privada acumulan aumentos promedio superiores al 28% en todo el país.

El ajuste responde al esquema de actualización de precios que rige desde este año y, en algunos planes, incluye modificaciones en los copagos. Las compañías argumentan que la medida busca compensar el incremento sostenido de costos en el sistema sanitario, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

El nuevo incremento se produce en un escenario de advertencias dentro del sector salud. Desde la Confederación Farmacéutica Argentina señalaron que podrían registrarse problemas de abastecimiento de medicamentos si no se regularizan pagos atrasados por parte de obras sociales y prepagas.

AUMENTO DE PREPAGAS EN MARZO

Accord Salud: 2,9%.
Swiss Medical: 2,9%.
Sancor Salud: 2,9%.
Medifé: 2,9%.
Omint: 2,9%.
Avalian: 3,2%.
OSDE: entre 2,4% y 2,9%, según el plan contratado.

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

3

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

4

El provocador posteo de Javier Milei tras el cierre de Fate: ¿Conspiranóico, yo?

5

Furia con Sturzenegger en el Gobierno: metió el recorte salarial por enfermedad y complicó la reforma laboral

Más notas de este tema

Sin planes de inversión a la obra pública, Caputo acelera la entrega de rutas a privados

23/02/2026 - LICITACIÓN

Sin planes de inversión a la obra pública, Caputo acelera la entrega de rutas a privados

Carignano se defendió y salió a ratificar su posición en Diputados: "Lo volvería a hacer una y mil veces"

23/02/2026 - DECLARACIONES

Carignano se defendió y salió a ratificar su posición en Diputados: "Lo volvería a hacer una y mil veces"

Tras el cierre de Fate advierten que la crisis se extiende a todo el sector del neumático y alertan por nuevos despidos

23/02/2026 - ECONOMÍA

Tras el cierre de Fate advierten que la crisis se extiende a todo el sector del neumático y alertan por nuevos despidos

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.