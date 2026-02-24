Movimientos en el senado: Luis Juez pasó a LLA y tres peronistas se fueron del bloque kirchnerista

Los senadores Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza dejaron el bloque Popular que integra el interbloque de Unión por la Patria y conformaron el espacio Convicción Federal, mientras que Luis Juez pasó a formar parte de La Libertad Avanza luego de que dejara el monobloque del Frente Cívico. Los traspasos se produjeron en la previa de las sesiones sobre los proyectos de reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.Andrada (Catamarca), Moisés (Jujuy) y Mendoza (Tucumán), quienes son cercanos a los gobernadores dialoguistas con el Gobierno e incluso apoyaron iniciativas de la administración libertaria, pegaron el portazo y se fueron de Convicción Federal, ya que pretenden integrar un nuevo espacio. La decisión se trató de un duro golpe para el bloque kirchnerista, debido a que ahora cuenta con 25 senadores, el número más bajo desde la vuelta de la democracia, aunque mantienen el tercio.En un comunicado, Convicción Federal expuso su postura: "La oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional. Por eso, Convicción Federal toma esta decisión en el marco de la sesión preparatoria que se desarrollará mañana"."Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición. Ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista; no ocupar los lugares en las comisiones es dejar el campo orégano (como decía Perón) para que galopen los gorilas", agregaron en esta línea. También ratificaron su posición opositora al Gobierno.Por su parte, ahora La Libertad Avanza sigue de cerca al bloque peronista con la incorporación de Juez, ya que tiene 21 bancas propias. De esta manera, el espacio oficialista y sus aliados se acercaron a los dos tercios (48), lo que les facilitará aprobar diferentes proyectos. El cordobés se había ido en diciembre del PRO y armó un monobloque, que pertenecía al interbloque libertario, aunque ahora se integró formalmente al oficialismo.En tanto, los movimientos se produjeron en la previa de las sesiones del Senado que se estima que se llevarán adelante esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes para sancionar la reforma laboral, debido a que volvió a la Cámara alta ya que recibió luz verde de la Cámara de Diputados con modificaciones.