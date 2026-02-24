Paro de la AFA: presidentes de clubes defendieron al fútbol argentino y apuntaron contra la ARCA y las SAD

Los clubes que integran el Comité Ejecutivo de la AFA resolvieron suspender la fecha 9 de la Liga Profesional y decretar un paro de cuatro días en respaldo a su presidente, Claudio Tapia, luego de la denuncia presentada por ARCA por una presunta deuda impositiva. La decisión se tomó tras una reunión de los representantes de las asociaciones, quienes analizaron el llamado a indagatoria a las principales autoridades de la casa madre del fútbol argentino. Como respuesta, votaron la suspensión de los encuentros programados entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, tanto en Primera División como en el ascenso.En un comunicado oficial difundido este lunes, el Comité Ejecutivo rechazó las acusaciones por supuestas deudas en concepto de Ganancias, IVA y aportes patronales por $19.353 millones. Desde la entidad aseguraron que “no existe deuda exigible” vinculada a las obligaciones fiscales mencionadas en la denuncia de ARCA y que esos argumentos fueron utilizados como fundamento del llamado a declaración indagatoria. Además, sostuvieron que los pagos se realizaron antes de los vencimientos correspondientes, situación que, según indicaron, ya fue aclarada ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra a la espera de resolución por parte de la Cámara de Apelaciones.En ese contexto, varios presidentes de clubes se manifestaron en C5N para explicar los motivos del paro y respaldar públicamente a la conducción de la AFA. Cristian Malaspina, de Argentinos Juniors, afirmó: “El paro fue resuelto por unanimidad entre todos los clubes presentes en el plenario de Primera División. Es una forma de decir basta a lo que creemos que es un ataque constante y un avasallamiento a los derechos de nuestros clubes. La denuncia de ARCA contra la AFA carece de fundamentos. Tenemos todas las pruebas para demostrar que la situación es completamente distinta a la que se quiere instalar en los medios. Es la gota que rebalsó el vaso de un ataque permanente a la AFA, a sus dirigentes y a los clubes”.Por su parte, Mario Leito, de Atlético Tucumán, sostuvo: “Es una decisión de todos los presidentes de Primera División. Creemos que los reclamos de ARCA son infundados: la AFA no debe nada. Al 10 de diciembre las supuestas deudas estaban totalmente pagadas y, sin embargo, el 12 se presentó la demanda. Esto es contra los clubes y contra el modelo del fútbol argentino. El Gobierno impulsa las Sociedades Anónimas en el fútbol. Los clubes respondimos con firmeza que queremos seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro. También hubo tensiones por la transmisión del Nacional B, que durante mucho tiempo fue un negocio de grandes empresas en desmedro del fútbol argentino”.Fabián Berlanga, presidente de Vélez, remarcó: “La AFA la componemos todos los clubes. Estamos defendiendo un modelo que le dice no a las SAD y sí a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Los clubes cumplimos un rol social muy importante. No es solo el fútbol, es todo lo que implica cada institución”.En la misma línea, Hernán Arboleya, de Lanús, expresó: “No podemos mirar para otro lado. Tenemos que decir basta a estos embates a los que ya estamos acostumbrados. No es la primera vez que tenemos que salir a defendernos. Creemos que estas denuncias demuestran que quieren avanzar con las SAD. Los clubes tenemos el aval de nuestros socios para no cambiar el modelo. Venimos a defender a nuestros dirigentes, a nuestros clubes y a nuestros socios”.Matías Mariotto, de Banfield, apuntó contra el tratamiento mediático del conflicto: “La AFA viene sufriendo un desprestigio constante por parte de algunos medios. Era importante que los clubes pusiéramos un freno a este atropello que padecen nuestros dirigentes. El ataque es permanente desde el poder mediático y judicial”.Finalmente, Sergio Costantino, de San Lorenzo, subrayó el rol social de las instituciones: “Desde 2003 venimos combatiendo las SAD. Somos mucho más que fútbol. Nuestro club tiene más de 35 disciplinas y 4.000 chicos que practican deporte todos los días, muchos de barrios vulnerables y que no pueden pagar una cuota. Ese es el rol del club: acompañar y formar personas. Hay un trasfondo que busca cambiar el sistema. No vamos a permitir ataques a la AFA y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias”.