Piden restablecer el arancel a las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China

Se presentó en el Congreso un proyecto para repudiar la medida del Gobierno que elimina el arancel antidumping del 28% aplicado a las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China, pedir su urgente revisión y el restablecimiento de dicha medida en resguardo de la industria nacional, el empleo argentino y la soberanía productiva.Entre los fundamentos del proyecto de la diputada nacional Roxana Monzón (UxP) se explica que la decisión de eliminar el arancel implementado en 2020 tiene un alto impacto económico y social dado que el sector del aluminio es estratégico para el desarrollo industrial por su impacto en la construcción, el transporte, la industria alimenticia, el sector energético y múltiples actividades manufactureras.Resalta además que “en el actual escenario macroeconómico, caracterizado por recesión, caída del consumo, retracción del crédito productivo y deterioro del mercado laboral, la eliminación de instrumentos de defensa comercial debilita aún más a la industria argentina frente a economías con fuerte respaldo estatal y estructuras de costos sustancialmente diferentes”.