Preocupación para los monotributistas por recategorizaciones de oficio: ARCA registrará depósitos en billeteras virtuales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una serie de nuevos controles para los monotributistas que tenían que realizar la recategorización de oficio antes del 5 de febrero. A partir del nuevo periodo se comenzarán a tener en cuenta los ingresos por billeteras virtuales. En caso de notar facturaciones superiores a las declaradas, podrían estar sujetos a sanciones.A partir de 2026, los controles en billeteras virtuales se han vuelto mucho más estrictos y automáticos. ARCA ya no mira transacciones aisladas, sino que analiza al sujeto de forma integral. En este marco, ARCA comenzó a enviar mails alertado por la recategorización e informó cuáles son las consecuencias para quienes no cumplieron con el trámite obligatorio. La actualización del monotributo define la categoría y el monto de la cuota mensual que deberán pagar los contribuyentes durante los próximos seis meses."La gente está recibiendo muchos mails de intimación para que la recategorización de oficio y a su vez lo que está ocurriendo es que están teniendo en cuenta los movimientos de las billeteras virtuales. Con lo cual es todo una novedad porque si uno recibió determinado dinero porque vendió algo por alguna plataforma. Puede estar interpretando el ARCA que son ingresos productos de la actividad que uno tiene", informó el periodista de C5N Guido Agostinelli en el programa La Mañana.La omisión en la recategorización no genera las mismas consecuencias en todos los casos. Si el contribuyente debía descender de categoría y no lo hizo, no se aplican sanciones. Sin embargo, si correspondía ascender de escala y no se realizó el trámite, ARCA puede aplicar multas de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional correspondiente. Además, el organismo está facultado para realizar una recategorización de oficio a partir de marzo, utilizando información disponible en sus sistemas. Para ello toma en cuenta indicadores como facturación electrónica, consumo de energía eléctrica, superficie afectada a la actividad y contratos de alquiler.La falta de cumplimiento puede impactar en el denominado “Perfil de Riesgo” del contribuyente dentro del Programa de Cumplimiento. Un perfil más alto implica mayores controles y fiscalizaciones. ARCA reforzó así en los últimos meses el monitoreo sobre contribuyentes con inconsistencias o incumplimientos, en el marco de nuevas herramientas de control cruzado de datos. El vencimiento mensual del monotributo opera el día 20 de cada mes y las cuotas varían según la categoría declarada.Las cuotas mensuales del monotributo para el período febrero-agosto 2026 son:- Categoría A: $42.386,74- Categoría B: $48.250,78- Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)- Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)- Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)- Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)- Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)- Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)- Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)- Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)La próxima recategorización del monotributo está prevista para agosto de 2026. El trámite se realiza cada seis meses y considera los ingresos brutos obtenidos en el período anterior.