Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones

Aerolíneas Argentinas cerró el balance comercial del 2025 con un superávit operativo de u$s112 millones. Se trata del segundo años consecutivo que la empresa concluya su año financiero en verde, además de reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%.La noticia fue confirmada por el Gobierno, con sendos mensajes del ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni en X, quienes destacaron que es la primera vez desde la reestatización en 2008 que lograba superávit "sin recibir un solo del Estado". "Logró su segundo año consecutivo de superávit y redujo su deuda bancaria y financiera en un 41%. Atrás quedó el modelo de pérdidas permanentes y subsidios sin límite", destacó Adorni.Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda, detalló que Aerolíneas redujo su deuda de u$s342 millones en diciembre del 2023 a u$s207 millones a este año, y anunció que "estará incorporando 18 aeronaves nuevas para fortalecer y modernizar la flota". "Felicitaciones a su presidente Fabián Lombardo, al directorio y a todo el personal por el esfuerzo y el gran trabajo realizado!", concluyó Caputo.- Volumen de Pasajeros: se transportaron un 12.781.016 personas, lo que equivale a un promedio de 35.016 pasajeros diarios.- Factor de ocupación: se alcanzó un 83% de ocupación sobre una malla de 300 vuelos diarios.- Confiabilidad: el factor de cumplimiento se situó en un 99,4%.- Experiencia de Usuario: el indicador Net Promoter Score (NPS), que mide la disposición de los clientes a recomendar el servicio alcanzó los 55 puntos.