El Senado debate la Ley de Glaciares: qué implica y cómo beneficia a los gobernadores aliados a Milei

El Senado comenzará este jueves a las 11 el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional, que redefine los criterios de protección de glaciares y áreas periglaciares al trasladar a las autoridades ambientales provinciales la potestad de determinar qué geoformas integran el Inventario Nacional de Glaciares, una modificación que cuenta con el acompañamiento de Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta y San Juan, distritos nucleados en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre que ya respaldaron otras iniciativas oficiales y que ahora se posicionan como socios clave en un esquema que promete destrabar inversiones mineras.Ese punto es central:Desde el oficialismo argumentan que el cambio brindará mayor previsibilidad jurídica y aseguran que hay hasta u$s30.000 millones en inversiones en juego. La apuesta es alcanzar la media sanción en el Senado con apoyo de bloques dialoguistas e incluso con votos de legisladores peronistas de provincias mineras.Los datos del propio sector muestran que, con la ley vigente desde 2010, la extracción minera creció 31,3% entre 2020 y 2023 y que en 2025 la producción aumentó 3,3% interanual,Ese escenario es utilizado tanto por quienes impulsan cambios para acelerar proyectos como por quienes sostienen que no hay evidencia de que la normativa actual frene el desarrollo.La sesión se desarrollará en un clima de tensión, puesto que en la previa, activistas ambientales fueron detenidos tras ingresar al Congreso en señal de protesta y un camarógrafo resultó agredido mientras registraba el operativo. Con ese telón de fondo, el Senado avanzará sobre una reforma que espera aprobarse antes del cierre del período extraordinario.Las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre fueron determinantes en votaciones recientes, como la reforma laboral, y vuelven a aparecer como sostén del Ejecutivo.Al quedar en manos de las autoridades ambientales locales la definición de qué geoformas serán consideradas reservas estratégicas, las administraciones provinciales ganan capacidad de intervención directa sobre áreas con potencial minero, lo que impacta en la planificación de concesiones y en la negociación con empresas del sector.En paralelo, amplios sectores y parte de la oposición advierten sobre la amplitud de la nueva terminología y el alcance de las competencias locales, en especial cuando una decisión provincial pueda impactar sobre cuencas compartidas.