26.02.2026 / POLEMICA

Macri banaliza la pobreza y Margarita Barrientos lo cruza: Es como burlarse

La histórica referente social cuestionó al expresidente por afirmar que “hoy un pobre vive igual o mejor que un rey de hace cien años”. También desmintió los datos oficiales sobre la pobreza y advirtió que crecen los pedidos de comida de jubilados que no llegan a fin de mes.






La dirigente social y fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, salió al cruce del expresidente Mauricio Macri, con quien durante años mantuvo un vínculo cercano, y lo acusó de banalizar la situación que atraviesan los sectores más vulnerables. La reacción llegó luego de que el líder del PRO afirmara que “hoy un pobre vive igual o mejor que un rey de hace cien años”, en una nueva lectura edulcorada de la realidad social.

“Diganme a dónde un pobre vive como un rey. Es como burlarse”, disparó Barrientos en declaraciones radiales, visiblemente molesta por los dichos del exmandatario. La referente comunitaria rechazó de plano la comparación y la consideró una falta de respeto hacia quienes atraviesan una situación crítica en los barrios populares.

En la misma línea, desmintió los datos de pobreza difundidos por el gobierno de Javier Milei y advirtió que la crisis se profundiza día a día. Señaló que en su comedor se multiplicaron los pedidos de asistencia de jubilados que no tienen dinero para comprar comida, un dato que refleja el impacto del ajuste sobre los ingresos fijos.

Barrientos supo ser una aliada cercana de Macri, tanto en su etapa como jefe de Gobierno porteño como durante su presidencia. El exmandatario visitó en varias ocasiones el comedor Los Piletones y cultivó una relación pública con la dirigente social. Sin embargo, esta vez la distancia quedó expuesta: frente a una frase que minimiza el drama social, la respuesta fue contundente y sin concesiones.

