Lanús refuerza la salud pública en Monte Chingolo con controles gratuitos y más pediatras

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó este jueves una nueva jornada de salud para infancias en la Unidad Sanitaria “Dr. Nicolás Natiello”, ubicada en Monte Chingolo. Durante la recorrida, dialogó con vecinos, vecinas y profesionales sobre la importancia de garantizar controles médicos gratuitos y el apto físico escolar en el sistema público, en un contexto donde muchas familias enfrentan dificultades económicas.
“Llevamos más de 2.000 niños, niñas y adolescentes atendidos en las jornadas de salud para infancias que hicimos en lo que va el año. Estos operativos son fundamentales para fortalecer el sistema de salud de Lanús y garantizar que los vecinos y las vecinas reciban una atención médica de calidad cerca de sus casas”, resaltó Álvarez durante la actividad.
En ese marco, el jefe comunal puso en valor la ampliación del plantel pediátrico en la sala: de contar con un solo profesional pasaron a cinco en total. Además, la unidad se integró a la Red de Demanda Espontánea de Pediatría, con atención de lunes a viernes de 8 a 20 y turnos que se otorgan en el día, una medida que apunta a descomprimir la demanda hospitalaria y acercar respuestas rápidas en los barrios.
La jornada formó parte de un esquema intensivo que incluyó 16 operativos en distintos puntos del distrito durante la semana. Allí, niños, niñas y adolescentes accedieron al apto físico para el ingreso escolar, controles oftalmológicos, odontológicos y pediátricos, así como a la vacunación de calendario y de prevención del COVID-19. También participó la secretaria de Salud, Cecilia Ciochi, quien acompañó el despliegue territorial del equipo sanitario.