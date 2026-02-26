El peronismo le planta bandera a Pullaro y frena por ley la avanzada sobre las jubilaciones

En medio de la creciente conflictividad con los trabajadores públicos, el peronismo santafesino volvió a mostrar cohesión en la Cámara de Diputados y lanzó una ofensiva contra la reforma previsional promovida por el gobernador Maximiliano Pullaro. Los nueve legisladores del interbloque coordinaron una iniciativa para quitarle al Ejecutivo la facultad de aumentar la edad jubilatoria por decreto, una posibilidad atada a lo que defina la administración de Javier Milei en el plano nacional.

La movida legislativa ocurre en un escenario adverso para Pullaro. Tras ceder ante la protesta policial con aumentos de emergencia, el mandatario enfrenta paritarias tensas con docentes y médicos que reclaman recomposición salarial y cuestionan el ajuste. En los últimos días se multiplicaron los escraches y las amenazas de instalar una Carpa Blanca en el inicio del ciclo lectivo, mientras en redes sociales se profundiza la confrontación entre funcionarios oficialistas y maestros.Creemos correcto que quiten este esfuerzo extraordinario, lamentamos el sufrimiento al que los sometieron y solicitamos la pronta devolución de lo incautado”. Y advirtió: “No se puede seguir ajustando sobre quienes ya trabajaron toda su vida. Los jubilados no son la variable de ajuste”.Después de meses de diferencias internas, el peronismo logró ordenar filas alrededor de una bandera histórica: la defensa del sistema previsional y de los trabajadores públicos. En la Legislatura interpretan que el desgaste del gobierno provincial por la agenda salarial abrió una oportunidad para recuperar centralidad política y exponer las tensiones dentro del oficialismo, donde sectores socialistas miran con incomodidad el conflicto con la docencia y el rumbo del ajuste.