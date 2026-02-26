Envalentonado, el Gobierno apura la aprobación del acuerdo Mercosur-UE en el Senado

El gobierno de Javier Milei buscará que la Argentina se convierta en el primer país de la región en aprobar el acuerdo entre el Mercosur con la Unión Europea (UE) en la sesión que habrá este jueves en el Senado. El proyecto ya cuenta con media sanción en Diputados y podría convertirse en ley en una de los últimos debates de la Cámara alta antes del fin del período de sesiones extraordinarias del Congreso.Hasta el momento, Uruguay registra avances importantes en su proceso de ratificación (le dio media sanción este miércoles) y la Casa Rosada buscaría adelantarse en la apertura comercial. Por este motivo, La Libertad Avanza resolvió modificar el cronograma de trabajo y la discusión del entendimiento birregional tendrá prioridad sobre otros proyectos.Debido a esta reestructuración, el delicado tratamiento del Régimen Penal Juvenil pasará para el día viernes 27 junto con la acalorada Reforma Laboral. El oficialismo confía en el respaldo de los bloques del PRO y la UCR para sancionar ambas iniciativas, que regresaron desde la Cámara de Diputados con modificaciones técnicas que los senadores deberán convalidar. El Gobierno ve con buenos ojos la aprobación definitiva del tratado, ya que considera que será un hito fundamental para la proyección internacional y la expansión del horizonte macroeconómico.Los puntos clave de este entendimiento histórico firmado en la ciudad de Asunción fueron detallados por Cancillería en un comunicado. El documento oficial indica que la UE eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de u$s61.000 millones. "El Acuerdo abre nuevas oportunidades para la inserción internacional del Mercosur y fortalece el acceso de sus exportaciones", explicaron los voceros oficiales.Las proyecciones del Gobierno nacional estiman un crecimiento exportador del 76% durante los primeros cinco años de vigencia del tratado. Esto beneficiará, principalmente, a sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos y los proyectos vinculados al litio o cobre. "Este crecimiento estará impulsado no sólo por los sectores tradicionales, sino especialmente por el fuerte dinamismo de sectores como la energía", destacaron. De aprobarse, las exportaciones agroindustriales tendrían un crecimiento cercano al 15% (se destacan la carne, pesca y economías regionales), mientras que las exportaciones industriales podrían expandirse alrededor de 30%, con foco en autopartes e insumos industriales, especialmente químicos y petroquímicos.Además, el acuerdo junto al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) refuerza la previsibilidad para el ingreso de capitales extranjeros. Actualmente, Europa representa la principal fuente de inversión directa en la Argentina con un stock cercano a los u$s75.000 millones. El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que esta integración resulta necesaria para atraer inversiones y generar puestos de trabajo genuinos.