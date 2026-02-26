Las PYMES en alerta: "Esto va en picada", advirtieron sobre la crisis económica

Las declaraciones del titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, sobre la actual crisis económica para la industria argentina, con frases como que "algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio a pagar", recibió un duro rechazo de los pymes. El empresario textil Damián Wolcowiski dio su versión sobre los dichos del empresario y explicó la situación que viven a diario miles de pequeñas empresas: "Él prioriza el país del futuro donde ve que esto va a mejorar y nosotros vemos todo lo contrario", aseguró.Mientras Grinman reconoció que el país “no está atravesando un momento fácil”, pero que está dispuesto a apoyar "con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”, el fabricante de ropa remarcó: "Nosotros vemos que esto va en franca picada. El consumo sigue destruido, si uno sale a la calle, ve que la temporada ya terminó. Es una pena porque ambos deberíamos estar del mismo lado, pero la economía nos está destruyendo". El martes, Grinman mantuvo un encuentro con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni junto a otros referentes de las cámaras empresariales y después hizo las declaraciones que causaron el repudio de empresarios y trabajadores.La situación que describe el empresario pyme es una crisis profunda desde el 2024 hasta hoy, con una fuerte caída en la producción, el consumo interno y la inversión. "Los empleados que nosotros tengamos que dar de baja no pueden salir a manejar Uber. Yo me voy a quedar sin nada para que el plan (de Milei) funcione pero la gente adonde va a ir?", se preguntó.Wolkiwiski opinó que está dispuesto a entregar su empresa "por un país mejor, pero eso no va a suceder... El costo que propone pagar Mario (Grinman) es tirar plata a la basura", resaltó en C5N. Entre sus estimaciones dijo que en los próximos 3 a 4 meses se perderán entre 1.000 y 2.000 puestos de trabajo, y que los empresarios y fabricantes pusieron mucho dinero en maquinarias para ser eficientes: "No somos ineficientes, eso es mentira. El Gobierno debería visitar nuestras industrias. Los fierros que tenemos son para trabajar", concluyó el entrevistado.