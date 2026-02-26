26.02.2026 / SEGÚN UN INFORME PRIVADO

La industria se sigue desplomando y cayó un 4,4% interanual en enero

La actividad fabril volvió a retroceder frente a enero de 2025. Maquinaria y equipo lideró las bajas, con un desplome del 23,9%. También se destacó la baja en minerales no metálicos, que retrocedieron 7,8% interanual.



La actividad industrial registró en enero una contracción del 4,4% interanual, según el relevamiento de la consultora Orlando Ferreres & Asociados. El dato confirma que el sector continúa operando en niveles históricamente bajos, pese a haber exhibido una mejora del 1,2% frente a diciembre en la medición desestacionalizada.

El informe detalla que el retroceso fue generalizado, con fuertes caídas en varios rubros clave. El sector de Maquinaria y Equipo encabezó las bajas, con un derrumbe del 23,9% respecto del mismo mes del año pasado. Dentro de ese segmento, la producción automotriz se desplomó 30,1% en la comparación anual.

También se destacó la baja en minerales no metálicos, que retrocedieron 7,8% interanual. En ese rubro, los despachos de cemento portland cayeron 5,6%, reflejando el freno en la construcción. En tanto, el complejo de Alimentos, Bebidas y Tabaco registró una merma del 2,9%. La faena bovina descendió 11,8% frente a enero de 2025, mientras que la producción de aceites mostró una baja más moderada, del 0,6%. Por su parte, los metales básicos retrocedieron 1% interanual, con una caída en la producción de hierro primario que impactó en el desempeño del resto de las líneas del sector.

Desde la consultora advirtieron que los datos de los primeros meses del año pueden presentar distorsiones estacionales vinculadas a vacaciones y paradas técnicas, que no siempre se concentran en el mismo mes. Sin embargo, anticiparon que el escenario para el corto plazo continúa condicionado por la debilidad del consumo interno.

Lo más leído

1

Congreso: quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la reforma laboral

2

Tras el caso Fate, cerveza Corona planea echaría la mitad de sus trabajadores por la economía de Milei

3

Aseguran que Juliana Awada tendría un romance con Felipe VI, el "querido rey" de España de Macri

4

En plena crisis, los participantes de Gran Hermano van a cobrar 500 mil pesos mensuales

5

Gremios presionan a la CGT con un nuevo paro general por 36 horas cuando se vote la reforma laboral en el Senado

Más notas de este tema

Macri banaliza la pobreza y Margarita Barrientos lo cruza: Es como burlarse

26/02/2026 - POLEMICA

Macri banaliza la pobreza y Margarita Barrientos lo cruza: Es como burlarse

El Gobierno suma deuda en dólares y celebra mientras crece la dependencia financiera

26/02/2026 - POLEMICA

El Gobierno suma deuda en dólares y celebra mientras crece la dependencia financiera

El dólar se recalienta y expone la fragilidad del esquema financiero de Milei

26/02/2026 - POLEMICA

El dólar se recalienta y expone la fragilidad del esquema financiero de Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.