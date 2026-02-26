La industria se sigue desplomando y cayó un 4,4% interanual en enero

La actividad industrial registró en enero una contracción del 4,4% interanual, según el relevamiento de la consultora Orlando Ferreres & Asociados. El dato confirma que el sector continúa operando en niveles históricamente bajos, pese a haber exhibido una mejora del 1,2% frente a diciembre en la medición desestacionalizada.El informe detalla que el retroceso fue generalizado, con fuertes caídas en varios rubros clave. El sector de Maquinaria y Equipo encabezó las bajas, con un derrumbe del 23,9% respecto del mismo mes del año pasado. Dentro de ese segmento, la producción automotriz se desplomó 30,1% en la comparación anual.También se destacó la baja en minerales no metálicos, que retrocedieron 7,8% interanual. En ese rubro, los despachos de cemento portland cayeron 5,6%, reflejando el freno en la construcción. En tanto, el complejo de Alimentos, Bebidas y Tabaco registró una merma del 2,9%. La faena bovina descendió 11,8% frente a enero de 2025, mientras que la producción de aceites mostró una baja más moderada, del 0,6%. Por su parte, los metales básicos retrocedieron 1% interanual, con una caída en la producción de hierro primario que impactó en el desempeño del resto de las líneas del sector.Desde la consultora advirtieron que los datos de los primeros meses del año pueden presentar distorsiones estacionales vinculadas a vacaciones y paradas técnicas, que no siempre se concentran en el mismo mes. Sin embargo, anticiparon que el escenario para el corto plazo continúa condicionado por la debilidad del consumo interno.