Detuvieron a un hombre por presuntas amenazas de muerte a Patricia Bullrich

Un simpatizante Antifa fue detenido en la Ciudad de Buenso Aires acusado de realizar graves amenazas de muerte contra la senadora Patricia Bullrich. En el allanamiento se secuestraron varias armas, réplicas de fusiles y elementos para fabricar bombas molotov. El operativo fue ejecutado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, quienes llevaron a cabo la detención del sujeto en una vivienda situada en el barrio porteño de Villa Crespo.Durante el allanamiento, los efectivos encontraron réplicas de fusiles de asalto AK-47, cinco pistolas de distintos calibres, dos revólveres, cuatro cascos tácticos de uso militar y máscaras antigás. Además, se secuestraron cinturones cargados con municiones de grueso calibre, cuchillos de gran tamaño, celulares, notebooks y equipos tecnológicos orientados al hackeo. También se detectaron insumos críticos como botellas de vidrio, cuerdas y materiales destinados a la elaboración de artefactos incendiarios tipo cóctel molotov.En el lugar se encontraron banderas con inscripciones antifascistas, otras pertenecientes al movimiento Antifa, doce pines con amenazas contra el presidente Javier Milei y banderas de Palestina. El operativo fue el resultado de una investigación que comenzó en mayo del año pasado tras detectar mensajes de odio en redes sociales donde se exhibía el rostro de Bullrich con la frase: “Muerte a los enemigos del pueblo”. Para la Justicia, el hombre habría actuado como un articulador entre grupos radicalizados de izquierda y movimientos de jubilados, participando activamente en diversas marchas.El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo. El detenido quedó ahora a disposición de la justicia, acusado de “amenazas e intimidación pública”. En paralelo, los peritos analizarán el contenido de los cinco teléfonos y las computadoras secuestradas en el domicilio para determinar si planeaba un atentado.Antifa es un término que se usa para nombrar a colectivos y activistas que se oponen a grupos o ideologías que consideran fascistas o de extrema derecha. No es una organización formal con líderes definidos ni una estructura centralizada, sino un movimiento de grupos independientes que actúan en distintos países, especialmente en Estados Unidos y en algunas naciones de Europa.En septiembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa al movimiento de izquierda Antifa como organización terrorista nacional, según informó la Casa Blanca. La orden describió a Antifa como una "empresa militarista y anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos" acusada de usar "la violencia y el terrorismo" para reprimir la libertad de expresión. "Debido al patrón de violencia política mencionado anteriormente, diseñado para reprimir la actividad política legítima y obstruir el estado de derecho, por la presente designo a Antifa como 'organización terrorista nacional'", señaló la orden emitida por Trump.