Quiénes son los 10 gobernadores que Milei se lleva a EEUU por la "Argentina Week"

El presidente Javier Milei se prepara para un nuevo viaje oficial a los Estados Unidos, ahora en compañía de sus ministros y ocho gobernadores que probaron ser afines a su agenda libertaria, con los que piensa hacer relaciones públicas en la Argentina Week en Nueva York. Mientras las provincias se encuentran en sendos debates por la votación que se avecina en el Senado, en la que podría aprobarse la Reforma Laboral que ansía el Gobierno, Javier Milei tiene pautado para el 9 de marzo un cóctel de bienvenida en el Consulado General de Argentina con su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.A lo largo de tres días el mandatario será el principal orador del encuentro que se desarrollará entre las sedes del JPMorgan Chase Tower y el Bank of America. En un intento por vender al país (en el sentido diplomático, de los negocios y marketinero), Javier Milei y sus ministros tendrán como objetivo exhibir el RIGI, considerado por el oficialismo como una herramienta clave para atraer proyectos de gran escala. La Argentina Week incluirá además presentaciones de ejecutivos de compañías globales como Chevron, Dow, Pfizer, Rio Tinto y Baker Hughes, junto con empresarios argentinos de firmas como YPF, Pan American Energy, Mercado Libre y Globant.Pero las provincias tendrán su presencia en el encuentro entre el 9 y 11 de marzo: el objetivo de Javier Milei es que los gobernadores hablen bien de su gestión, dicho en criollo, para atraer inversiones y consolidar el respaldo de Wall Street al programa económico libertario. La lista de gobernadores incluye a Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Por el momento no está confirmado que todos los mandatarios provinciales hayan aceptado la invitación de Javier Milei.LA AGENDA DE MILEIPasada la instancia protocolar del cóctel en el Consulado, Milei hablará el martes 10 entre las 9 y las 10, hora local. Su exposición estará precedida por una presentación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. Ese mismo martes hablará el canciller Pablo Quirno, con su presentación titulada: “Argentina y Estados Unidos: Desbloqueando la inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica”. Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos y uno de los organizadores de la actividad, y Peter Lamelas, embajador estadounidense en Argentina, protagonizarán un panel al mediodía.Los diplomáticos estarán moderados por Neil Herrengton, Senior VP para las Américas de la US Chamber of Commerce, y el nombre del encuentro es pintoresco: “Fundadores y embajadores: dando forma al próximo capítulo de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina”. Al ministro de Economía, Luis Caputo, le tocará hablar a las 9 del miércoles en el Bank of America, y a partir de las 9.30 se integrará al panel Economía y mercado de capitales con Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina. Se espera que también hablen los ministros de Salud, Mario Lugones, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.