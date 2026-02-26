Sin acuerdo en Trabajo, los empleados de Fate acudieron a Kicillof por la reapertura

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió este miércoles a una delegación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que le entregó una nota formal para solicitar la reapertura de la planta de Fate en Virreyes y la preservación de los puestos de trabajo, luego de que las instancias de conciliación en el Ministerio de Trabajo no lograran destrabar el conflicto y la empresa ratificara su decisión de cerrar la fábrica.Según informó el gremio, el mandatario provincial aseguró que la situación está bajo seguimiento y que la postura expresada por los funcionarios bonaerenses en la audiencia fue por instrucción directa suya.El planteo sindical se produjo un día después de la audiencia en la cartera laboral bonaerense, donde la empresa sostuvo haber agotado “todos los esfuerzos” para sostener la operatoria y denunció una supuesta ocupación del establecimiento. También afirmó que no están dadas las condiciones de seguridad para reactivar tareas.Desde el SUTNA rechazaron esas acusaciones y calificaron el cierre como “intempestivo e ilegal”. Señalaron que la firma incumplió un compromiso previo de no avanzar con despidos hasta junio de 2026 y aseguraron que no existe una toma del predio, ya que personal jerárquico y seguridad privada continúan ingresando a la planta.En paralelo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que tampoco hubo acuerdo en la audiencia realizada bajo la órbita nacional y convocó a una nueva reunión para el 4 de marzo. La histórica fabricante, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, anunció el cierre definitivo en un contexto de fuerte aumento de importaciones de neumáticos y caída del empleo sectorial, lo que profundiza la incertidumbre sobre el futuro industrial de la planta de San Fernando.