26.02.2026 / Escándalo internacional

Ahora renunció el titular del Foro de Davos por sus vínculos con Epstein

Børge Brende dejó la presidencia del Foro Económico Mundial tras revelaciones sobre su relación con el financista Jeffrey Epstein. La renuncia reaviva el impacto global del caso y vuelve a poner bajo la lupa a las élites políticas y empresariales.