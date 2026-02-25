Ahora renunció el titular del Foro de Davos por sus vínculos con Epstein

El presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende, presentó su renuncia en medio de un nuevo capítulo
del escándalo internacional vinculado a Jeffrey Epstein. La decisión se conoció luego de que distintos medios revelaran detalles sobre contactos y reuniones mantenidas entre el dirigente noruego y el financista estadounidense, acusado de liderar una red de abuso sexual de menores.
Brende, exministro de Relaciones Exteriores de Noruega y al frente del organismo organizador del tradicional encuentro anual en Davos desde 2017, había quedado bajo presión pública tras difundirse información que lo vinculaba con encuentros con Epstein en el pasado. Aunque el ahora exfuncionario negó haber tenido conocimiento de los delitos del empresario, la controversia terminó por erosionar su continuidad al frente del organismo
.
El caso vuelve a impactar en el corazón de una de las instituciones más influyentes del sistema global. El Foro, conocido por su cumbre anual en la localidad suiza de Davos, reúne cada año a jefes de Estado, empresarios y referentes financieros de todo el mundo. En los últimos años, la organización intentó reforzar estándares de transparencia y gobernanza interna, pero la revelación de vínculos con Epstein reabre interrogantes sobre los controles y la relación entre poder económico y político.
Epstein, que murió en 2019 mientras estaba detenido en Nueva York, fue acusado de tráfico sexual y explotación de menores. Su red de contactos incluyó a empresarios, académicos y dirigentes políticos de distintos países. Desde entonces, sucesivas filtraciones y documentos judiciales han provocado investigaciones y consecuencias para figuras públicas que mantuvieron algún tipo de relación con él.
La renuncia de Brende se suma a una serie de efectos colaterales
que el caso continúa generando años después de la muerte del financista. Para el Foro Económico Mundial, la dimisión implica un golpe institucional en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, debates sobre desigualdad y cuestionamientos al rol de las élites globales.
La organización deberá ahora designar una nueva conducción mientras intenta contener el impacto reputacional de un escándalo que vuelve a conectar el caso Epstein con los espacios de mayor concentración de poder económico del planeta.