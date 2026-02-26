A la espera de los números del nuevo INDEC, consultoras privadas estiman hasta 3% de inflación para febrero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) todavía se encuentra en proceso de elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), varias consultoras del sector privado vaticinaron que la inflación de febrero de 2026 podría llegar hasta un 3%, lo que marcaría una alza sostenida en los últimos seis meses. Por ejemplo, la consultora LCG informó que los precios de los alimentos subieron más del 3% en las últimas cuatro semanas, sobre todo en carne y verduras, dos rubros que impactan de lleno en la economía familiar.Según la firma Eco Go, durante la tercera semana del febrero los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%, pero eso no librará a las familias argentinas. "La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,9% para febrero. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9%), la inflación del rubro alimentos es de 2,7%", consta en el informe de esa consultora, que emitió una proyección del 3% en la inflación de este mes.Para la consultora Analytica, los precios subieron 2,8% durante la tercera semana de febrero, lo que proyecta una suba de precios de 2,8% para el mes. En Consumidores Libres sacaron la cuenta y la canasta de productos básicos mostró un alza de 3,1% para la primera quincena de febrero, lo que vaticina una medición final por encima de lo proyectado por los analistas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central.En vez, los especialistas que elaboran el REM esperaban una suba de precios de 2,1% para febrero, aún teniendo en cuenta el impacto que tendrá en la inflación la actualización de las tarifas de luz y gas. Pedro Lines fue designado nuevo titular del INDEC en febrero de 2026 tras la salida de Marco Lavagna, que no se entendió con Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, cuando quiso modificar los parámetros de medición del IPC a partir de febrero.Los números del organismo público serían comunicados a mediados de marzo, con la fórmula que se mantiene desde el inicio de la gestión libertaria. Pero por ahora valen los de enero de 2026, cuando hubo una suba del 2,9% en el IPC. A enero de 2026 la inflación lleva cinco meses en aumento y, si el sector privado y público están en la misma sintonía, febrero podría convertirse en el cierre de un semestre en el que el déficit fiscal cero y la política de no emisión monetaria no habrían dado el resultado maravilloso planteado desde Casa Rosada.