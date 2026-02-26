26.02.2026 / Política

Tras la polémica con los monotributistas, el Gobierno negó la recategorización de oficio por transferencias personales

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno negó que ARCA reciba "información de transferencias por debajo de 50 millones de pesos mensuales", entre ellas las personales, y afirmó que sólo se aplica el oficio ante la falta de justificación.




En medio de la fuerte polémica por la recategorización de oficio a monotributistas en función de ingresos acreditados en billeteras virtuales durante 2024 y 2025, el Gobierno -a través de la Oficina de Respuesta Oficial- negó que ARCA reciba "información de transferencias por debajo de 50 millones de pesos mensuales", entre ellas las personales, y afirmó que sólo se aplica el oficio ante la falta de justificación. 

"ARCA no utiliza transferencias personales (préstamos, regalos, propinas, dinero propio transferido entre cuentas, etc.) para recategorizar. Lo que se informa y se analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR, tal como figura explícitamente en las notificaciones enviadas. Se miran cobros, no transferencias", explicó.

Además, indicó que "cuando ARCA detecta que un monotributista cobró por medios electrónicos más de lo que facturó, se envía una notificación y se otorgan 15 días para justificar esos ingresos. Solo si no hay justificación, puede corresponder una recategorización".

"La información sobre transferencias solo se reporta a partir de montos muy elevados: ARCA no recibe información de transferencias por debajo de 50 millones de pesos mensuales", sostuvo en esa línea.



En este marco, el diputado nacional Guillermo Michel (Unión por la Patria) presentó ayer un proyecto de ley que propone la suspensión por el plazo de 180 días del procedimiento de exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

La Ley 24.977 regula el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), mientras que el artículo 26, inciso ‘c’, habilita la recategorización de oficio cuando la administración detecta desvíos respecto de la categoría declarada. A su vez, la Resolución General 4309/2019 (exAFIP) reglamentó los procedimientos de recategorización y exclusión, señala el legislador.

